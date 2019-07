Alina Pușcaș își mută familia numeroasă din apartament în vilă: „Am început să depunem actele pentru construcția casei”

De când a devenit mamă, Alina Pușcaș pune copiii pe primul loc. Pentru confortul lor, vedeta Antenei 1 și soțul ei au schimbat odată domiciliul, dar, nemulțumiți, s-au întors în fostul cămin conjugal. Acum se pregătesc pentru pasul următor, o casă mare, în care toată lumea să se simtă confortabil.

”Noi aleseserăm să stăm într-un complex rezidențial care ne oferea foarte multe facilități, cu multă verdeață, cu spații pentru copii, intimitate, supraveghere strictă 24 din 24, grădiniță, sală de sport, piscină etc. Anul trecut, în octombrie, am revenit însă în apartamentul lui Mihai, care era oricum mai mare decât cel din complexul rezidențial. Avem patru camere, dar ne dorim mai mult spațiu. Tocmai din acest motiv, dar și pentru că din august suntem noi doi, trei copii și o bonă permanentă, dar și pentru că amândoi ne-am dorit să stăm la casă, am început să depunem toate actele pentru construcția unei case de vis, sper eu”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcaș.

Fără afaceri acasă!

Alina și Mihai, soțul ei, spun că nu vor amesteca afacerile cu viața de familie, chiar dacă noua locuință le-ar permite asta, pentru că va avea multe camere.

”Nu voi face un showroom în casă. Mi se pare foarte important să poți delimita cât mai clar zona privată de cea de carieră, de business. Vom avea un birou în care evident că vom lucra, atât Mihai, cât și eu, acele aspecte care se pot rezolva din fața calculatorului, dar nu vom face nici unul dintre noi un business în casă”, a precizat Alina Pușcaș.

Încă sunt în formula de 4 membri

E o gravidă activă

Chiar dacă e pe ultima sută de metri cu sarcina, prezentatoarea TV este o gravidă activă. Se preocupă îndeaproape de afacerea cu haine pe care o are în colaborare cu designerul Mihaela Glăvan, rezolvă treburi administrative și, până de curând, a filmat pentru noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, care va intra pe post în toamnă.

”Sunt zi de zi la showroom sau la atelier. Mă ocup de bănci și contabilitate atât pentru afacerea cu haine, cât și pentru clinica lui Mihai, merg la cumpărături la supermarket cam la două zile, nu mă plictisesc, garantat!”, ne-a mărturist ea.

Alina Pușcaș este pe ultima sută de metri cu sarcina

Alina Pușcaș are o fetiță și un băiețel și urmează să mai aducă pe lume o fată.

