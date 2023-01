În urmă cu aproximativ un an, Alina Sorescu confirma despărțirea de Alexandru Ciucu. Divorțul lor nu s-a încheiat încă, procesul fiind mai greu din cauză că la mijloc sunt doi minori. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Alina Sorescu a spus cum a fost ultimul an pentru ea, având în vedere schimbările care s-au produs în viața ei.

„Sunt un om tolerant, un om care are multă răbdare. Răbdare născută și antrenată. Las de la mine, dau timp celorlalți. Uneori e bine, uneori nu e bine. Timpul mi-a arătat că nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea e un atu. Am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că timpul le rezolvă pe toate”, a afirmat artista.

Problemele prin care a trecut n-au făcut decât să o întărească pe artistă. „Cred că am început deja să arăt o nouă față a mea. Simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, mă prețuiesc mai mult, sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice. Am o intuiție foarte bine dezvoltată”, a subliniat cântăreața, potrivit unica.ro.

„Eu am avut o familie foarte unită”

Artista încearcă să își ocupe timpul cu activități care îi plac, astfel să poată uita de problemele pe care le are. Alina Sorescu se concentrează asupra fetițelor sale și a carierei.

„E foarte recent totul (n.r. divorțul) și iau lucrurile ușor. Am foarte multe lucruri la care să mă gândesc și îmi umplu fiecare zi – fetițele, activitatea mea artistică. Am o viață plină și sunt recunoascătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiesc și le-am consolidat în mulți ani de muncă”, a spus Alina în emisiunea lui Teo.

Și a continuat: „Eu am avut o familie foarte unită. Familia mea extinsă este înainte de prieteni. Nu se poate atinge nimeni, nimic nu o poate zdruncina. Bunica mea ne-a învățat că, indiferent unde te duce viața, toate sărbătorile să fie laolaltă. Am pus pe primul plan familia și asta contează pentru mine”.

Alina Sorescu recunoaște că nu s-a gândit că va ajunge vreodată la divorț și că i se poate ei întâmpla asta, însă a acceptat ideea și consideră o lecție de la Dumnezeu.

„Nu mă gândeam că voi ajunge vreodată în situația asta, că mi se va întâmpla mie asta. Dar așa a fost să fie. Încercăm să învățăm din lecțiile pe care ni le dă Dumnezeu”, a mai zis Alina Sorescu.

