Înainte de Paște, Alina Sorescu și fetițele ei au petrecut clipe minunate împreună. Cântăreața a sărbătorit-o pe Raisa, care a împlinit nouă ani, dar s-au și distrat împreună la vânătoarea de ouă. De Paște, în urma deciziei judecătorești după divorț, fetițele au mers la tatăl lor, la Alexandru Ciucu.

Cum a petrecut Alexandru Ciucu Paștele cu fetițele

Acesta a mers cu micuțele la nași, iar de acolo, el a postat mai multe fotografii în mediul online, pe Instagram, dar și un mesaj. „Hristos a Înviat! Ziua de azi are o dublă însemnătate pentru mine. Este Ziua Învierii Domnului, dar este și ziua Raisei.

Anul acesta am mers de Paști la nași, la conacul Archia, lângă Deva, așa că am profitat de ocazie și am și vizitat câteva locuri cu încărcătură istorică, mai ales că le și studiază fetele la școală. La mulți ani, iubirea mea! Vă iubesc enorm!”, a fost mesajul lui Alexandru Ciucu, care a stârnit reacțiile fanilor.

Unii l-au felicitat pentru Raisa, alții pentru Paște, în schimb, alții au remarcat că fetița lui cea mare nu zâmbește în poze. „Dl. Ciucu, chiar dacă mi-ai șters mesajele, tot se vede că fetițele sunt triste…cel puțin la Carolina este vizibil!”, „Cea mare e supărată în toate pozele!”, „Cam triste fetele”, „La mulți ani, Raisa! Carolinuța tristă în cam toate pozele…”, au fost câteva din mesajele primite de Alexandru Ciucu, mesaje care au dispărut între timp de pe Instagram.

De ce e îngrijorată Alina Sorescu

La rândul ei, Alina Sorescu a văzut pozele cu Alexandru Ciucu și fetițele lor de Paște. Ea a dezvăluit cum au stat lucrurile de sărbători, dar și de ce e îngrijorată pentru copiii ei. „Nu e vorba de vreo pace pe care am făcut-o noi, ci trebuie să respectăm programul stabilit după divorț.

Vacanța de Paști se petrece alternativ, iar anul acesta, fetele sunt la tatăl lor. Ziua de naștere a Raisei a picat chiar în ziua de Paști, când au și plecat din București. Eu am sărbătorit-o acasă cu o săptămână înainte, odată cu tradiționala vânătoare de ouă care se organizează în complexul nostru înainte de plecarea tuturor copiilor în vacanță.

Am văzut și eu comentariile oamenilor la pozele pe care el le-a postat din vacanță cu ele și, într-adevăr, cele negative au fost șterse. Fetițele m-au sunat speriate, spunându-mi că tatăl lor le ceartă că nu zâmbesc la poze și că urmăritorii lui îl critică, semnalând că ele nu sunt fericite.

Aceste aspecte mi-au fost menționate și de cei care mă urmăresc pe mine pe social media. Îngrijorarea mea cea mai mare este starea emoțională a fetițelor și asta este ceea ce mă frământă în permanență“, a spus, pentru Click, Alina Sorescu.

Până la acest moment, Alexandru Ciucu nu a făcut declarații cu privire la această situație.

