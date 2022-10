Alina Sorescu declară că s-a înțeles greșit și că nu a încheiat colaborarea cu TVR. Artista a anunțat că colaborează în continuare cu aceștia, iar emisiunea „Vorbețte corect” nu era un proiect stabil și nu-i aparținea în totalitate.

„Dragii mei, au tot aparut în presă interpretări diverse referitoare la colaborarea mea cu Televiziunea Română. Se denaturează realitatea, așa că e nevoie să fac câteva lămuriri. Sunt în primul rând artist, iar profesia mea înseamnă activitatea mea muzicală, școala mea de muzică și prezență scenică pentru copii, Picii lu Soreasca, și comunitățile mele online.

Pe lângă acestea am avut și am numeroase alte colaborări punctuale. Sunt din 2002 colaborator al TVR și am răspuns cu mare plăcere, de fiecare dată când am fost solicitată, și când formatul mi s-a potrivit. În ultima perioadă am fost invitată de producătorii emisiunii “Vorbeste corect”, alături de picii din trupa mea, în edițiile speciale pe care le-au realizat pentru copii. A fost ideea producătorilor ca, pe lânga oamenii de specialitate invitați (lingvisti, scriitori etc), să se adreseze și copiilor, considerându-mă potrivită acestui context. Sunt în discuții pentru alte ediții speciale de acest gen, dar și pentru noi proiecte cu TVR. Am colaborat foarte bine și voi colabora de fiecare dată cu mare plăcere, fiind locul în care am crescut și care a completat activitatea mea artistică”, explică Alina Sorescu, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează după 12 ani de căsnicie

Zvonurile despărțirii dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au apărut în urmă cu un an, însă întotdeauna negau că s-ar întâmpla ceva între ei. După ce designerul s-a prezentat la începutul lunii mai la Judecătoria Buftea, soția sa a făcut primele declarații și a confirmat divorțul.

