„Fjord” – un nou candidat la Palme d’Or

„Fjord” este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu și spune povestea unei familii de evanghelici din Norvegia, interpretată de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului. Drama intensă a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit cu sufletul la gură întreaga proiecție.

Reacția publicului a fost una impresionantă. La finalul filmului, cei prezenți au oferit o ovație prelungită care a durat aproape zece minute, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta. Sebastian Stan, vizibil emoționat, a fost surprins încercând să-și stăpânească lacrimile, iar regizorul Cristian Mungiu a declarat: „Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun.”

Vedete și aplauze la premieră

Premiera filmului a atras numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore și Stellan Skarsgard, acesta din urmă venind să o susțină pe Renate Reinsve, care a jucat alături de el în filmul premiat la Cannes în 2025, „Sentimental Value”. Directorul festivalului, Thierry Frémaux, a intervenit de două ori pentru a prelua microfonul de la Mungiu, însă aplauzele publicului au continuat neîntrerupt.

Cu toate acestea, regizorul român a reușit să mulțumească audienței, trecând de la franceză la engleză pentru a se adresa lui Sebastian Stan. „Fjord” a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale festivalului, biletele pentru premiera sa fiind extrem de căutate. Studenții cu insigne „Three Days in Cannes” au stat la coadă în ploaie încă de dimineață pentru a prinde un loc la proiecție.

Un palmares impresionant

Cristian Mungiu este deja o figură consacrată la Cannes. În 2007, a câștigat Palme d’Or pentru drama despre avort din perioada comunistă „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Ulterior, a mai primit premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012, pentru „Dincolo de dealuri”, și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016, pentru „Absolvenții”.

Cu „Fjord”, Mungiu speră să se alăture exclusivistului club al cineaștilor care au câștigat de două ori prestigiosul trofeu. Decernarea premiilor va avea loc sâmbătă, iar „Fjord” este, fără îndoială, unul dintre marii favoriți ai ediției din 2026 a festivalului.

Ce poți face la Cannes

