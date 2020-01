Amalia Năstase a slăbit 32 de kilograme și mai vrea să dea jos încă 3: „Am avut și haine XXXL, dar le-am dat pe toate”

De Andreea Romaniuc Archip,

Fosta soție a lui Ilie Năstase și-a recăpătat formele după ce a urmat o dietă personalizată, sub îndrumarea unui specialist. Și, după ce a slăbit, Amalia Năstase a vrut rapid să scape de toate lucrurile care îi aminteau de perioada neagră din viața ei: „Am avut și unele haine XXXL, pe care le-am dat. La sfârșit, când eram eu de 97 kg, nu mă mai încăpeau decât vreo două perechi de pantaloni și niște rochii din acelea lălâi. Deci pantalonii ăia, îmi venea să vomit când îi vedeam, și pe aceia i-am dat primii. Le dau foc dacă nu îi ia cineva, așa am zis! Nici nu știu cine i-a luat, dar am scăpat de ele, nu le mai am”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Năstase. Din fericire, ea nu a făcut investiții serioase în garderoba dobândită în perioada în care era grasă: „Și oricum nu mi-am cumpărat haine scumpe mai mari, adică nu erau niște haine de care să îmi pară rău, că am dat o grămadă de bani pe ele, nu”, a adăugat ea.

Amalia Năstase vrea să mai slăbească 3 kg

Acum poartă vechile haine

Spre marea bucurie a femeii de afaceri, noua siluetă îi permite să etaleze din nou outfit-uri dragi, pe care le păstrase în dressing, întrucât nu îi mai veneau. Problemele cu care s-a confruntat au fost nu numai la capitolul vestimentație, ci și la încălțăminte. „Deci eu nu mai intram nici în pantofi. Și mi-am regăsit acum toată garderoba, toți pantofii, tot”, ne-a spus ea încântată.

Femeia de afaceri este mulțumită de felul în care arată și nu vrea să exagereze cu slăbitul. A renunțat la dietă, dar continuă să se hrănească sănătos. „Nu e chiar silueta din adolescență. Acum am 65 kg și aveam 53 kg când am rămas gravidă cu Alessia. Deci nu știu cum eram, mi se pare că sunt slabă acum. Nu vreau să ajung chiar acolo, pentru că e prea mult, dar pe la 62 kg vreau să ajung”, a adăugat ea.

