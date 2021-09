Amănuntul mai puțin știut despre Nicole Cherry. Cum a ratat preselecțiile „Românii au talent”. „Am fost dezamăgită”

„Chiar dacă am fost dezamăgită pe moment, cum era și normal, această întâmplare m-a motivat și mai mult. Am știut că aceasta este cariera pe care vreau să o urmez și am fost norocoasă să am în viața mea persoane care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine”, a declarat Nicole pentru revista VIVA!

„Toată copilăria mea am făcut televiziunea copiilor cu regretatul Titus Munteanu. Acest om extraordinar m-a impulsionat încă de atunci, îmi aduc aminte că îmi spunea: „Nicole, tu ești un artist!.

Din punct de vedere muzical, țin să îi mulțumesc profesorului meu de canto, Mihai Sirlican, fondatorul grupului Andante”, a mai adăugat vedetea pentru sursa citată.

