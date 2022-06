Amna a părăsit competiția „Bravo, ai stil!” cu o lună înainte de marea finală, deși era una dintre veteranele show-ului. Ea a explicat cum au apărut problemele cu părul.

„De două ori pe săptămână așa arată diminețile mele. Vin la clinică pentru acest tratament cu laser. M-au chinuit fetele un picuț cu acele mai devreme, dar după ce naști orice durere ți se pare extrem de mică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Culmea este că nu în timpul sarcinii sau după naștere au apărut problemele mele cu părul, ci după „Bravo, ai stil!”, unde mă coafam de trei ori pe zi, timp de câteva luni și cred că părul a fost foarte stresat în acea perioadă”, a povestit Amna pentru EGO.ro.

„Chiar a fost un șoc și pentru mine când am văzut că îmi cade părul, mai ales că eu nici nu am ținut diete după sarcină. Că se spune că și din pricina dietelor drastice ajunge să-ți cadă părul. Dar eu nu m-am îngrășat în sarcină.

Am luat 9 kilograme și am ieșit din spital cu un kilogram și jumătate în plus, dar acel kilogram s-a ținut de mine vreun an. Nu am ținut vreo dietă drastică, dar pot să spun că după 6 seara nu mâncam și îmi cântăream alimentele.

Vorbeam cu nutriționistul și medicul meu ginecolog, astfel încât să pot să îi dau copilului caloriile necesare, dar să nu exagerez. Că asta e tendința atunci când alăptezi, să mănânci mai mult”, a mai spus artista pentru sursa citată.

GSP.RO Dezvăluirile șocante ale unei vedete internaționale. S-a cazat la un hotel, dar ce a văzut acolo l-a lăsat fără cuvinte. Ce făceau oamenii în interior

Playtech.ro ULTIMĂ ORĂ! Elena Udrea, în lacrimi. Vestea cruntă primită în urmă cu scurt timp

Observatornews.ro Italienii investesc 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebră fabrică din România: "Va fi cea mai mare, cea mai modernă"

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2022. Scorpionii ar fi bine să nu se lase în voia emoțiilor negative care vor încerca să preia controlul asupra lor

Știrileprotv.ro Un vlogger spaniol care a umilit un cerșetor român cu biscuiți cu pastă de dinți va merge la închisoare

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite