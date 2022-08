Ana Crudu a decis să își facă cont pe Onlyfans, așa cum a făcut și sora ei, Daniela Crudu. Cei care doresc să vizioneze cât mai multe fotografii cu Ana trebuie să achite un abonament lunar de 15 dolari, scrie Click.

„Bună și bine ați venit! Asta e viața mea: – Căsătorită – Conținut privat – Discuții în privat – Postări zilnice Puteți să-mi dați mesaje private și țineți minte că răspund personal la toate mesajele, iar mesajele cu bani ajung cu prioritate în căsuța mea de chat, pentru a vă putea răspunde mai rapid”, se arată în descrierea profilului surorii Danielei Crudu.

Vedeta a recunoscut că soțul e de acord și că o sprijină în noua ei activitate. „M-am gândit că o să îmi pară rău la bătrânețe că nu am făcut asta! M-am gândit «de ce nu?» Soțul meu este pasionat de fotografie și de mine. Îmi face chiar soțul pozele! Îi place să îmi facă poze!”, a declarat Ana Crudu pentru Click.

Trăiește cu soțul în Suedia

Ana Crudu a renunțat la emisiunile de televiziune din România în favoarea vieții în Suedia. Ana Crudu și-a găsit fericirea în brațele lui Adrian Neagu, bărbatul cu care s-a căsătorit acum câteva luni. „Mama s-a ocupat de nuntă. Ea mi-a găsit restaurant. Daniela m-a ajutat cu partea de video și fotografii, iar artiștii care ne-au cântat ne sunt prieteni, ne știam de mult timp. A fost o nuntă foarte frumoasă, între prieteni”, a povestit Ana Crudu.

Soțul ei este în prezent șofer de camion. Este român, dar este de mulți ani stabilit în Suedia. Ana Crudu a și povestit cum s-au cunoscut, cum a început povestea lor de iubire. „Pe soţ l-am cunoscut într-o scurtă vacanţă în Suedia. Ne-am îndrăgostit pe loc şi nu m-am mai întors acasă. Am venit pentru o vacanță și am rămas pentru totdeauna acolo.

Pe 8 ianuarie 2021 ne-am văzut prima dată, pe 28 mai ne-am logodit și pe 18 septembrie am făcut cununia civilă. Iar pe 18 iunie anul acesta am făcut și nunta. M-a cerut la scurt timp după ce ne-am cunoscut, am zis «Da!» imediat. Şi acum sunt mai îndrăgostită și mai fericită ca înainte de nuntă. Pentru că îl ador pe soțul meu. Mă face să mă simt iubită”, a spus ea.

