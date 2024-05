Ana Porgras a fost nevoită să părăsească Survivor All Stars, după ce s-a accidentat în timpul unei probe. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a fost recent invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a spus ce nu se vede la TV. De asemenea, ea a mărturisit că se aștepta să aibă parte de susținerea lui Zanni pe tot parcursul competiției, însă lucrurile s-au schimbat între timp.

„Eu mă așteptam ca Zanni să mă susțină pe toată perioada competiției, dar după unificare a fost un moment în care am simțit că nu mai era lângă noi și că probabil voia să se integreze între Războinici, să facă strategii ca el să ajungă mai departe în competiție. Nu am spus doar eu treaba asta, au spus-o și Ștefi, TJ, că el nu a mai fost focusat 100%”, a declarat Ana Porgras la PRO TV.

„Nu am avut niciodată o relație cu Zanni, nu m-a deranjat apropierea lui de Duli, îi doresc casă de piatră”

De asemenea, Cătălin Măruță a întrebat dacă a avut vreodată vreo legătură amoroasă cu Zanni, așa cum s-a zvonit de-a lungul timpului. Ana Porgras a mărturisit că nu a avut niciodată o relație cu artistul și nu a fost niciodată geloasă pe Alexandra Duli.

„Nu am avut niciodată o relație cu Zanni, nu m-a deranjat apropierea lui de Duli, îi doresc casă de piatră, sunt fericită pentru el, le doresc multă fericire dacă sunt împreună. Am văzut emisiunea cap-coadă, încă o urmăresc. Aș zice că e mult că am fost dezamăgită de el, dar au fost momente pe care nu le-am înțeles nici acum. Da, am vorbit cu el după ce am ieșit din show. În momentul în care știam că toți au ajuns acasă i-am scris, voiam să știu cum se simte, ce s-a mai întâmplat, dacă a ajuns bine. După care m-am trezit cu niște mesaje nepotrivite de la el și nu am mai vorbit după”, a mai spus ea.

„Au fost niște chestii urâte”

Ana Porgras a declarat că nu mai ține deloc legătura cu Zanni după ce s-a întors de la Survivor All Stars. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a spus că acesta i-a dat ulterior niște mesaje total nepotrivite, iar comunicarea lor a încetat în acel moment.

„Probabil s-a uitat pe interviurile pe care le-am dat de-a lungul competiției, pentru că 100% s-a uitat și el de la începutul competiției. Au fost momente în care nu am vorbit mereu în favoarea lui și cred că l-au deranjat treburile astea și de aici și mesajele pe care le-am primit de la el. Au fost niște chestii urâte, nu aș vrea să le spun. Îl văd câștigătorul Survivor All Stars”, a adăugat ea.

