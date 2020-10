Analia Selis a divorțat de violoncelistul Răzvan Suma. Primele declarații făcute de artistă. “Viața merge înainte”

“La toți cei care de atunci până acum m-ați întrebat cum e familia sau mi-ați trimis mesaje frumoase despre familia pe care o aveam aș vrea să vă spun că nu am putut să vorbesc despre acest subiect.

Ca să evit întrebări despre o «posibilă împăcare», aș vrea să vă spun că în ceea ce mă privește nu există drumul înapoi.

Acest an a fost un an intim, în care am avut nevoie de regăsire acasă, alături de Noa și Tiago”, a scris Analia Selis pe pagina sa de Facebook.

“La toți cei care trec printr-o despărțire aș vrea să vă spun că timpul trece și cu siguranță viața merge înainte spre mult mai bine decât a fost. Simt nevoie să precizez ăa nu m-am gândit nicio clipă să plec din România, nici înainte, nici atunci când m-am despărțit și nici acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

România este o țară care mi-a dăruit și îmi dăruiește în continuare foarte mult, așa că anul aceasta, pe 1 decembrie, o voi sărbători așa cum nu am putut anul trecut”, a mai adăugat artista pe Facebook.

Citeşte şi:

REPORTAJ | Fața trecută sub tăcere a Bisericii: Într-o comună din Tulcea, un preot antrenează echipa de fotbal, hrănește bătrânii și susține copiii talentați să meargă la liceu: „Ştiu că sufletul meu e aici”

Regiunea Lombardia, simbolul eșecului autorităților în lupta cu COVID, ajunsă din nou în linia întâi. Medicii așteaptă cu frică al doilea val

Adolescentă: „Poliția mi-a zis: nu te-a atins, n-avem ce să facem”. Atunci, mamele s-au mobilizat și l-au oprit pe antrenorul pedofil din Constanța!

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a despărțit de iubita lui româncă, apoi a șocat lumea tenisului: ce a făcut Zverev în ultimele săptămâni

PARTENERI - PLAYTECH Răsturnare de situație pentru Dan Bittman. Ce se întâmplă, de fapt, după scandalul de săptămâna trecută. E de necrezut!

HOROSCOP Horoscop 27 octombrie 2020. Gemenii au complicații la locul de muncă, poate mai multe decât de obicei

Știrileprotv.ro Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani