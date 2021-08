Anamaria Prodan, ipostază neașteptată. Îmbrăcată doar într-un body și cu posteriorul la vedere

Vedeta a pozat printre rafturile cu pantofi, îmbrăcată doar într-un body nude și încălțată într-o pereche de sandale cu toc.

„CÂND EȘTI LA ÎNĂLȚIME TOATĂ VIAȚĂ, EȘTI OBLIGAT SĂ RĂMÂI LA ÎNĂLȚIME TOATĂ VIAȚĂ

#powerbody #strongpersonality #happy #confident #independentwoman”, a scris impresara în descrierea fotografiei.

De o bună perioadă, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în atenția tuturor, după ce antrenorul a dezvăluit că el și soția divorțează. Impresara a negat totul.

Acum, ea s-a retras în Dubai, va locui pentru o perioadă acolo.

„Sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta.

Stau relaxată, în lux, cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu! Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați «cu bani»! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini 🙂 și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”, a transmis Anamaria Prodan conform digisport.ro.

Presupusul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns și în presa internațională. Jurnaliștii de la Bild au realizat un întreg material de presă dedicat antrenorului, în care e detaliată și viața lui personală.

