Anamaria Prodan spune că nu mai există nicio cale de împăcare între ea și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul s-a întors în România, după ce a semnat un nou contract cu Universitatea Craiova, iar impresara susține că acesta nu și-a căutat deloc băiatul.

De asemenea, vedeta nu înțelege de ce fostul soț i-a deschis multe procese legate de pensia alimentară și programul de vizită al copilului, însă el nu ar venit să-l vadă pe Bebeto și nici nu l-ar suna. Anamaria Prodan îi trimite mesaje lui Laurențiu Reghecampf să vină să-l vadă pe fiul lor, însă acesta ar refuza.

„Nu există pe pămânătul ăsta o împăcare, decât de dragul copilului nostru și decât ca doi oameni maturi, cu capul pe umeri, care înțeleg ce înseamnă noțiunea de părinte și și-o exercită până închid ochii. Ce îmi doresc eu de la Reghecampf este să își vadă copilul, să vorbească cu el, să petreacă timp cu copilul lui, să îl ajute.

Nu îl sună deocamdată pe Bebe, probabil își pune la punct toate chestiile cu echipa nouă. Noi încă așteptăm! A făcut atâtea procese, ca să i se stabilească pensie alimentară, ore de vizită, dar dacă tot a primit de la judecător ore de vizită, noi ne dorim să vină mii de ore.

„Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent”

Nu am visat în viața asta că tatăl copilului meu o să deschidă proces, ca să stabilească judecătorul când poate veni să își vadă copilul. Consider că, din cauza presiunii, problemelor pe care le are, din cauza situației în care se află, încerc să îi găsesc scuză.

De copil trebuie să ai grijă toată viața, trebuie să fii un model pentru ei. Noi ne rugăm de el, îi trimitem mesaje ca să vină să își vadă copilul. Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent. Copiii se cresc permanent!”, a declarat Anamaria Prodan pentru playtech.ro.

Impresara și-a adus aminte și de momentul în care Laurențiu Reghecampf a fost la podcastul „Acasă la Măruță”, atunci când antrenorul ar fi spus că Rebecca și Sarah nu sunt fetele lui. Anamaria Prodan spune că fostul ei soț le-a crescut pe fetele sale, din căsnicia cu Tibi, de la vârsta de 5 ani.

„A deschis niște procese doar de dragul de a face rău familiei, pentru că noi ne rugam de el în presă să vină să își vadă copiii, iar el stătea cu paharul de vin în față, la podcast și spune că fetele nu sunt fetele lui. E rușinos! Te-ai făcut de râs la nivel Național. Sunt fetele tale pentru că le-ai crescut de la 5 ani. Nu a avut noțiunea de familie niciodată!

Am stat toți în aceeași casă, eu am încercat să îi implementez noțiunea de familie, dar nu s-a prins. Dacă spui că fetele nu sunt ale tale, de băiat nu știi, nu te interesează, arunci niște bani în cont la 3,4 luni. E urât, nu ești om! Dacă eu nu eram Anamaria Prodan, ce se alegea de copilul ăsta? El are niște probleme foarte mari, trăiește niște rușini în momentul ăsta!”

„Ca Reghecampf sunt mii de bărbați care vor să stea lângă mine, dar eu am anumite strandarde”

Vedeta mărturisește că îi este greu să găsească un partener potrivit pentru ea, deoarece mulți vor să profite de notorietatea și de situația ei financiară.

„Anamaria Prodan a ascuns tot, timp de 16 ani, a acoperit și a înălțat. Cum cădea zmeul, eu îl înălțam. Acum, zmeul cade și trag câinii de el. Ca Reghecampf sunt mii de bărbați care vor să stea lângă mine, dar eu am anumite strandarde. Nu am cum! Bărbatul de lângă mine trebuie să fie puternic. A treia oară trebuie să aleg perfect! Alegerile ieftine, te costă scump.”

