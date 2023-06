Anamaria Prodan a purtat o rochie transparentă, neagră. Vedeta a sosit la petrecere alături de Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, George Restivan.

Anamaria Prodan a fost una dintre cele mai spectaculoase prezențe de pe covorul roșu de la ediția din acest an a evenimentului.

„Nimic nu poate distruge fierul, decât propria sa rugină. La fel, nimic nu poate poate distruge o personă, decât propria sa mentalitate”, a scris Anamaria Prodan în dreptul unei imagini postate pe contul de socializare.

Anamaria Prodan își deschide cazinou

De câteva zile, Anamaria Prodan postează pe Instagram mai multe fotografii dintr-un cazinou din Mamaia. Nu e oricare cazinou, este vorba despre noua ei afacere și alături are trei parteneri turci. Pe 9 iunie, la ora 20.00, cazinoul din Mamaia îți așteaptă clienții.

Pentru Playsport, Anamaria Prodan a dezvăluit că a investit mulți bani, își dorește ca această nouă afacere să arate precum cele de la Las Vegas. „Am trei parteneri turci. Niște minuni de oameni. Sunt muncitori, corecți, bărbați adevărați, așa cum sunt turcii ca neam. La deschidere am invitat toți prietenii.

Acum voi vedea care-mi sunt cu adevărat prieteni, căci eu am mers la toți la deschideri. Acum e rândul lor. Când vorbim de un cazinou live, vorbim de sume.

Numai că pentru mine și partenerii mei nu contează sumele. Primează doar calitatea serviciilor oferite și eu, singura femeie dintre ei, îmi doresc ca totul să arate perfect și lumea să se simtă de vis. În cazinouri, dacă vrei să arate perfect și oamenii să se simtă bine, nu ai voie să faci economii. Totul trebuie să fie ca în Las Vegas”, a spus Anamaria Prodan.

În august 2022, Anamaria Prodan anunța o nouă afacere. Fiica regretatei Ionela Prodan este impresar, a investit și în criptomonede, și într-un magazin de băuturi alcoolice, iar apoi vedeta a dezvăluit că își va lansa propria colecție de bijuterii.

Cu aproape un an în urmă Anamaria Prodan a postat pe Instagram mai multe fotografii în care are mâinile pline cu bijuterii de lux, inele cu diamante, cu pietre prețioase, chiar și cu cercei și brățări. „Vine în curând! Noua colecție de bijuterii. Confidence by Anamaria Prodan”, a notat ea în dreptul imaginilor.



