Anamaria Prodan a revenit pe micul ecran cu reality show-ul „Anamaria Prodan. Punct și de la capăt”. În prima ediție a emisiunii difuzate la Antena Stars, fiica regretatei Ionela Prodan a făcut dezvăluiri despre ceea ce se întâmpla, de fapt, în intimitatea căsniciei lor și cu ce probleme se confrunta, încă de pe vremea când fanii îi considerau cuplul perfect.

Laurențiu Reghecampf a dus o bună perioadă de timp o viață dublă, acesta având o relație extraconjugală cu Corina Caciuc, femeia pentru care a părăsit-o pe Anamaria Prodan. Antrenorul a renunțat la familia sa pentru a începe o nouă viață alături de iubita tinerică, iar între timp cei doi au devenit și părinți, iar în curând va veni pe lume și cel de-al doilea copil al lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Îmi vine să plâng când mă gândesc la tot ce s-a întâmplat”

Anamaria Prodan a fost extrem de dezamăgită când a văzut alegerile făcute de soțul ei, mai ales că ea întotdeauna îl lăuda și spunea că este unic. Acum, impresara recunoaște că a știut despre infidelitatea soțului ei, însă a tăcut pentru a nu afecta copiii și familia.

Recomandări Senatul SUA anunță un acord privind imigrația și ajutoare pentru Ucraina și Israel. Câți bani ar urma să obțină Kievul și de ce sunt șanse mici să fie adoptat

„Eu l-am construit pe (Laurențiu – n.r.) Reghecampf. Am făcut totul pentru a ne salva căsnicia. Nu am vrut să spună cei care m-au avertizat de adevărata lui față. Au avut dreptate!

Ştiam de aventura lui, normal! Mă credeţi tâmpită? Am încercat până în ultimul moment să îl salvez. Copiii mei îl ştiau altfel pentru că aşa l-am «pictat» eu. Îmi vine să plâng când mă gândesc la tot ce s-a întâmplat. Am considerat că trebuie să țin familia unită și cumva am fost trufașă, uitându-mă la toți de sus.

Crezi că este pentru totdeauna când faci un pas. Te gândești că acea persoană va fi trup și suflet pentru tine, nu va sta din interes, nu se va gândi ce ar putea să facă pe spatele tău, cât ar putea să crească lângă tine, ce ar putea să dobândească, ce ar putea să fure”, s-a exprimat Anamaria Prodan în emisiunea ei de la Antena Stars, potrivit playtech.ro.

„Cea mai mare durere era când ieșeam în oraș și toate își dădeau coate, râdeau”

Impresara spune că întotdeauna a încercat să-l „salveze pe Reghecampf, pentru construisem un Reghecampf perfect. Era lucrarea mea de master”. Anamaria Prodan își amintește că atunci când ea îl lăuda pe antrenor, oamenii râdeau pe la spatele ei, iar asta era una dintre cele mai mari dureri pentru ea.

Recomandări Secretomania Radio România Iași: Salariile șefilor și decontările pentru deplasări sunt informații personale. „Putem fi amendați dacă vi le dăm”

„Cea mai mare durere era când ieșeam în oraș și toate își dădeau coate, râdeau, atunci când eu spuneam «Am venit cu soarele meu, soțul meu e nr 1, cel mai cuminte, cel mai bun, cel mai iubitor!». Vedeam râsul ăla din spatele tuturor și semnele alea pe care… orice s-ar întâmpla pe lumea asta nu o să le mai trăiesc niciodată!”

Din anul 2008, Anamaria Prodan a fost căsătorită timp de 15 ani cu Laurențiu Reghecampf, nunta având loc în Las Vegas. Cei doi au împreună un băiat, pe Laurențiu Junior alintat Bebeto, și s-au despărțit cu mare scandal în luna noiembrie a anului 2022.

Urmărește-ne pe Google News