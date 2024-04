După mai multe dezamăgiri în dragoste, Andreea Bălan susține că acum a aflat ce înseamnă iubirea adevărată și este extrem de fericită că în viața ei a apărut Victor Vlad Cornea. Povestea lor de dragoste a început în primăvara anului trecut, ei s-au cunoscut pe Instagram, după ce tânărul jucător de tenis i-a trimis un mesaj artistei.

De câteva luni, Victor Vlad Cornea locuiește în casa Andreei Bălan și este fericit să petreacă timp alături de fetițele artistei. Ella și Clara l-au acceptat imediat și s-au atașat de iubitul mamei lor, care le răsfață și se comportă cu micuțele ca și când ar fi fiicele lui.

Pe una dintre rețelele de socializare, Andreea Bălan a postat un video în care arată care este adevărata relație dintre Victor Vlad Cornea și fiicele ei. Jucătorul de tenis le lasă pe Ella și Clara să se distreze în timp ce l-au invitat la „propriul salon” și i-au aranjat părul cu agrafe și extensii pentru copii.

„Noi pregătim salonul pentru domnul Victor”, a spus Clara, fata cea mică a Andreei Bălan. Apoi Ella a completat: „Are programare ca să-l pieptănăm și să îi facem codițe”.

„Am venit din turneu și… am ajuns la salon”, a spus Victor Cornea.

Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară

Recent s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de 10 ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

„Luca are 10 ani, este în clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care, de altfel, activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai zis jucătorul de tenis.

