„Românii au talent” 2024. Cine sunt concurenții care au impresionat juriul în ediția din 22 martie

UPDATE 23 martie: Ca în fiecare săptămână, concurenții care au urscat pe scenă aseară, 22 martie, au demonstrat că munca lor merită să fie apreciată de întreaga țară și au oferit momente greu de uitat.

O trupă formată din 5 membri, cu vârste între 17 și 24 de ani au urcat pe scenă cu un show neașteptat, de calisthenics. ”Venim din trei orașe diferite – Cluj, Sibiu, Bacău. Ne-am cunoscut la competiții și evenimente care aveau legătură cu sportul ăsta. Pasiunea ne-a adus împreună.

Calisthenics este un sport care se poate practica oriunde și la orice vârstă deoarece te folosești de propria greutate”, au spus aceștia. Unul dintre ei ste campion național, singura fată este campioană mondială și europeană, iar pe scurt, aceștia sunt ”majoritatea campioni sau podiumuri la competiții importante”.

Impresionat de poveștile lor, dar mai ales de reușita de pe scenă, Mihai Bobonete a decis că vrea să le ofere o șansă să strălucească și mai tare în semifinale, așa că a apăsat butonul auriu, fără să stea prea mult pe gânduri!

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Strong Junior, Deniss Trifanovs, Valentin Lupu, Alesia Stanciu, Anton Monstyrsky, Adelina Nedelcu, Irina Rotari, Elizabeth Lamendin, Rokas Bernatonis, Anamaria Trotea, Fanfara Hasnaș, Nali Dobrin și Isamu Yamamoto.

Update 9 martie: În ediția de aseară, Românii au talent, Iustin Cazacu a primit Golden Buzz din partea lui Dragoș Bucur. La doar 9 ani, băiatul a venit de la Iași pentru a prezenta un talent surprinzător pe scena show-ului, cel la șah. „M-am născut cu un talent de mic – să calculez foarte mult. Anul trecut am fost campionul Uniunii Europene și anul ăsta campion național. Cred că pot să fac un moment spectaculos, nu ați mai văzut așa ceva”, declara el înainte de a urca pe scenă.

Puștiul care a reușit să obțină o remiză într-o întâlnire de neuitat pentru el cu Gari Kasparov, campion mondial la șah, a demonstrat că poate obține victorii… chiar și atunci când doar ascultă mișcările făcute de adversar. „Cred că ce poate să facă mintea ta este un fenomen. Cred că emisiunea aceasta este, de fapt, o emisiune gândită pentru oameni fenomen”, a spus Dragoș Bucur și l-a recompensat cu un buton auriu, care-l va duce direct în semifinale.

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Cezar Moldovanu, Chris Cross, Rebeca Rizea, Analisa Golianu, Sergiu Nichitovschi, Mădălina Forțu, Bboy Pay, Aniela Ravineală, IME, Challenge Family, GRG, Aleksandra Kiedrowicz și Teodora Mihăilă.

UPDATE 2 martie: Violeta Botezatu a primit Golden Buzz la „Românii au talent” de la Andi Moisescu. „De mică fac muzică. La început am cântat la acordeon, apoi am trecut la pian. Acolo am început să studiez și cobza. La Veneția, am fost prima femeie care a fost acceptată să cânte pe gondolele venețiene. Tradiția acceptând doar bărbații și venețienii. Nu-mi simțeam picioarele. Vedeam gondolieri care se uitau sceptici. A fost foarte greu”.

Cam așa a început povestea Violetei Botezatu, profesoara de 40 ani, din Chișinău, care a reușit să impresioneze juriul și întreaga țara. Interpretarea ei magistrală l-a făcut pe Andi Moisescu să apese butonul auriu, însă nu singur, ci însoțit de Mihai Bobonete.

„Am fost vrăjit pur și simplu de timbrul cu care ai atacat. Ești un fenomen! Ești dincolo de artist. Viața în care trăim noi astăzi e plină de gălăgie, tu ne-ai oferit nouă o evadare într-o lume ideală, în care am uitat de tot ceea ce e nefericit”, i-a mărturisit Andi, care i-a oferit șansa de a se califica direct în semifinale.

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Arsenie Țiple, Dorin Raicu, Quim Moya, Acoustic Boyz, Carla Munteanu, Lucas Dig, Duo in motion, Trupa de dans Mini-Vogue, Suflet liber Daniel Ciobbanu, Artiom Topal, Mario Espanol, Cristina Costiniu și Johnny și Ryan Hayashi.

UPDATE 23 februarie: Nicolae Drăghici a primit Golden Buzz la „Românii au talent” din partea lui Dragoș Bucur. Cascadorul în vârstă de 72 de ani a impresionat jurații cu momentul său.

Aseară, la „Românii au talent”, membrii juriului au privit în picioare o desfășurare de forțe, iar Dragoș Bucur a decis că vrea mai mult și a apăsat butonul auriu care-l trimite pe Lae în semifinale.

„Este numărul la care am simțit cel mai intens. Golden buzz-ul ăsta e pentru o breaslă întreagă. Au ridicat nivelul emisiunii undeva unde nu a mai ajuns până acum”, a spus juratul.

„Sunt bătrân, dar îs pornit încă pe cascade. Îs foarte strict cu mine, foarte disciplinat. Știu că-mi este prioritară pregătirea fizică. Mi-am dorit dintotdeauna să vin la «Românii au talent»”, așa a început prezentarea lui Lae Dreghici, înainte de a urca pe scena.

Și-a dorit să fie memorabil, așa că a decis să pregătească o cascadorie împreună cu fiul său, Robert. Apoi i-a surprins pe jurați: „Va trebui să ieșim afară ca să vedeți talentul meu”… și așa a început o premieră în istoria emisiunii: „două mașini, una se răstoarnă, cealaltă zboară peste ea”.

UPDATE 23:59 – Bboy Nana, în vârstă de 8 ani, a primit Golden Buzz la „Românii au talent”, sezonul 14, din partea lui Mihai Bobonete. Puștiul-fenomen a reușit să-i impresioneze pe cei patru jurați cu momentul său pe scenă.

UPDATE 22.40 – Emanuel Barica este concurentul care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, are o poveste de viață emoționantă. A trăit pe străzi timp de 6 luni, după ce tatăl lui a pierdut casa la barbut.

UPDATE 21:30 – Cristian Ciaușu cântă la nai de la vârsta de 8 ani. Adolescentul, în vârstă de 14 ani, a fost diagnosticat cu astm în copilărie și s-a gândit să înceapă să cânte la acest instrument, deoarece pe internet scria că instrumentele de suflat pot ajuta în cazul acestei afecțiuni.

UPDATE 20:41 – Ravi și Pindu au făcut spectacol pentru prima oară pe o scenă și tot pentru prima oară au și călătorit în afara Indiei. Cei doi au demonstrat că umorul și dansul se pot împleti foarte frumos. Ravi și Pintu sunt primii concurenți ai sezonului 14 care au primit 4 de DA.

Momente duse la superlativ, concurenți care au demonstrat că merită să fie văzuți de o țară întreagă, emoții de neuitat și clipe de neratat! „Românii au talent” este tot mai aproape de revenire, iar sezonul 14 se anunță a fi unul fenomen. Butoanele aurii sunt și ele la locul lor și așteaptă să fie apăsate pentru cei care vor ridica sala în picioare cu ceea ce vor prezenta. Din 9 februarie, cel mai iubit show de divertisment din țară revine la PRO TV și pe VOYO, de la ora 20.30.

Cine sunt jurații de la „Românii au talent”, sezonul 14

Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, de la masa juriului, alături de Pavel Bartoș și Smiley din culise așteaptă cu nerăbdare să împărtășească cu telespectatorii momentele oamenilor obișnuiți care se vor transforma în eroi ai întregii țări.

„Sunt aici din primul sezon, nu am văzut niciodată așa ceva”, va spune Andra la finalul unui moment oferit de doi artiști veniți din afara țării pentru a arăta că imposibilul nu există și că pasiunea pentru spectacol este uneori dusă la rang de artă.

Cine prezintă „Românii au talent”, sezonul 14

Pavel Bartoș și Smiley, prezentatorii show-ului, sunt în culise și au de oferit tuturor celor care și-au găsit curajul să participe din bucuria și entuziasmul lor. Cei doi prezentatori au făcut primele declarații despre show-ul de la PRO TV.

„Mai e ceva imposibil? Eu nu mai cred așa ceva, cel puțin nu când mă gândesc la talentul românilor și la scena asta magică de la Românii au talent, pe care mereu se întâmplă câte ceva de ne lasă cu gura căscată. Pe 9 februarie începe sezonul cu numărul 14 al Românii au talent, iar noi îl simțim ca pe un fel de Revelion pentru programele și producțiile tv. Eu, ca de obicei, o să mă sprijin pe Pavel atât la emoții intense, cât și la râs și adrenalină. Și tot împreună o să dăm ocol butonului auriu până o să-l și apăsăm de vreo două ori, pentru că pur și simplu uneori n-ai cum să te abții! O să vedeți!”, spune Smiley înaintea lansării.

„14 #fenomen! Un sezon cum nu ați mai văzut, concurenți cum nu ați vrea să ratați și niște emoții binevenite… pe care mi-e greu să vi le și povestesc. Mă bucur că a mai rămas atât de puțin până la premieră pentru că veți putea înțelege de ce sunt atât de încântat de ceea ce veți vedea. Recunosc, și eu abia aștept să urmăresc de acasă, împreună cu ai mei, toate aceste momente pe care le-am trăit deja la filmări. Va fi fenomen”, a adăugat Pavel Bartoș.

Care este marele premiu la „Românii au talent”, sezonul 14

La fel ca în anii trecuți, marele câștigător al emisiunii difuzate la PRO TV, „Românii au talent”, va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 120.000 de euro și cu trofeul.

Câștigătorii edițiilor anterioare ale show-ului „Românii au talent”

Ce se întâmplă în prima ediție de la „Românii au talent”, sezonul 14

Iată ce se întâmplă în prima ediție a emisiunii Românii au talent, sezonul 14. La doar 15 ani, un tânăr din Craiova va reuși ca prin prestația lui să îl convingă pe Dragoș Bucur să-l laude cu adevărat: „ceva ce nu poate fi prefăcut pe scenă este bunul-simț. Ești genul ăsta de artist și în timp ce vorbesc, eu te percep ca pe un artist. Este evident pentru toată lumea că ai talent”.

Nu vor lipsi de pe scenă nici momentele tradiționale, însă și acestea vor ajunge la cel mai înalt nivel. „În ăștia trei ani de când sunt aici, sunteți cel mai bun ansamblu folcloric pe care l-am văzut”, va spune Mihai Bobonete, în timp ce Andra va menționa: „Nu am văzut asemenea energie, dans bine executat, sincron”.

