Cristina Cioran este mai hotărâtă ca niciodată să facă orice pentru siguranța ei și a fetiței sale, Ema, după ce a declarat public că a fost „terorizată psihic și fizic” de Alex Dobrescu, fostul ei iubit. Vedeta s-a prezentat în dimineața zilei de luni în fața instanței pentru a prelungi ordinul de protecție împotriva lui Alex Dobrescu. Ea a precizat că această măsură este legală și nu a fost vorba de nicio înscenare, așa cum s-a speculat.

„Este o zi foarte importantă pentru mine și aș vrea să îmi țineți pumnii să iasă bine. Mă duc la judecătorie să prelungesc ordinul de restricție emis împotriva tatălui fetiței mele. Ordin de restricție care a fost emis totalmente legal, cu probe, și care sper să se prelungească pe perioadă maximă. Fetița mea este prioritatea mea. Am văzut că sunt voci care declară că e o înscenare. Nu, nu este o înscenare. Poliția Română nu poate înscena. Un procuror de caz nu poate înscena. Un judecător nu poate înscena”, a declarat Cristina Cioran, pe Instagram, potrivit spynews.ro.

Alex Dobrescu: „Am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”

În 2022, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit cu scandal, deși plănuiau să se căsătorească. În decembrie 2022 au fost protagoniștii unei neînțelegeri de proporții, el a amenințat-o pe vedetă cu poliția, iar ea a început să plângă.

Timpul a trecut, iar ei au revenit la sentimente mai bune de dragul fetiței pe care o au împreună. Însă totul până acum, când scandalul a izbucnit din nou între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Zilele trecute, el a mers la casa unde a locuit în trecut alături de vedetă, pentru a lua de acolo câteva documente. Polițiștii au apărut și l-au săltat din fața casei.

El susține la acel moment a aflat că există un ordin de protecție, Cristina Cioran, care e prezentatoare de televiziune, i-ar fi făcut plângere la poliție. Tot Alex Dobrescu susține că nu consideră că el ar reprezenta un pericol pentru fosta lui iubită și pentru fiica pe care o au împreună.

„Era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română ia deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat ieri Alex Dobrescu, în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, conform Spynews.

Deranjat de întreaga situație, el a răbufnit în emisiune la adresa Cristinei Cioran: „Ți-ai bătut joc de sufletul Emei (n.r. – fiica lor) și de sufletul meu, noi te-am iubit”.

