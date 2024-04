Recent, Pepe a fost invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a făcut dezvăluiri uluitoare despre fosta lui soție, Raluca Pastramă. Declarațiile cântărețului l-au luat prin surprindere chiar și pe Dan Capatos, moderatorul emisiunii de la Antena Stars.

Cântărețul a precizat că cele două fetițe ale sale din căsnicia cu Raluca Pastramă locuiesc cu el, dar mama lui poate veni oricând să le vadă. Dan Capatos a adus în discuție și declarația făcută acum câteva săptămâni de fosta soție a artistului, în care spunea că regretă că a tăcut după divorț.

„Fetele se duc în fiecare weekend la mama lor, atunci când nu au alte activități. Raluca ar fi putut să ne viziteze în orice zi și are ușa deschisă să vină la noi. Că nu vine la noi e altceva… (…) Mai bine tăcea la emisiunea lui Brancu. Nu mai tace cum a tăcut în relația cu Pepe. Păi, de ce a vrut să divorțăm amiabil? Trebuia să mergem în instanță. Ea a tăcut că știa că dacă deschide gura nu este ok. Părerea mea este că nu ar fi trebuit să mă aducă pe mine în discuție”, a declarat Pepe.

De curând, Pepe a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spunea că nu își mai dorește să fie asociat cu fosta soție, ba chiar a spus câțiva dintre bărbații care au făcut parte din viața Ralucăi Pastramă.

„Postarea a fost mai mult pentru presă, pentru că a prins-o cu actualul sau cine e… de mână. Ea e căsătorită în momentul de față. Nu mai e soția lui Pepe. Are și ea un nume extrem de sonor. De ce trebuie să mă asociați pe mine cu ea? Eu la modul acesta am spus. Să spună fosta lui Richie, ce nu a fost cu el?! Le-am dat și eu așa că m-am enervat. Eu pot să spun ce vreau. Cui nu-i convine să mă dea în judecată și eu le dau probe”.

Spre surprinderea tuturor, Pepe are o relație foarte civilizată cu Ibrahim, încă soțul Ralucăi. Artistul susține că l-a sunat pe acesta la insistența fetițelor sale de a petrece timp cu sora lor mai mică. Tot în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit că a aflat despre actuala relație a Ralucăi, după ce aceasta a folosit telefonul fiicei lor pentru a vorbi cu noul iubit. Deși au trecut 3 ani de la divorț, Pepe a dezvăluit acum că mama fetelor sale i-ar fi fost infidelă.

„Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu”

„Da, m-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta. Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic.

„Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă”

Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de Păulești. Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă. Nu a fost el motivul despărțirii. Eu l-am văzut pe camere pe el la o lună distanță după despărțire. A fost altcineva înainte. Am fost și eu plecat de acasă. Dacă era doar Richie nu aveam nicio problemă”.

„Eu când am văzut mesaje cu «iub» am crezut că are fiica mea iubit”

Deși nu ar fi vrut să vorbească despre acest subiect, cântărețul susține că a fost deranjat de faptul că Raluca Pastramă își lua fiica la întâlnirile cu iubitul.

„Eu când am văzut mesaje cu «iub» am crezut că are fiica mea iubit. Eu îi urmăresc telefonul fetei mele. Și când îți atrag atenția elegant tu îmi dai block. Atunci nu l-am sunat pe Ibrahim. Dar cum să iei copilul la întâlnire? De asta am luat foc. Nu am întrebat copilul, eu am văzut locația. Vorbesc fix de copil aici, ea face fix ce vrea cu viața ei”, a mai spus Pepe.

După divorțul de Pepe, Raluca Pastramă s-a căsătorit cu Ibrahim, iar recent au anunțat despărțirea. În prezent, fosta soție a cântărețului ar avea o relație cu un bărbat despre care s-a zvonit că a fost iubitul Ramonei Olaru.

