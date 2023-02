De câteva luni, Anamaria Prodan are o relație cu un bărbat pe care dorește să-l țină departe de ochii curioșilor. Pe rețelele de socializare, vedeta postează imagini alături de partenerul ei, însă îi ascunde de fiecare dată fața. Bărbatul i-a cunoscut deja pe cei trei copii ai impresarei, Rebecca, Sarah și Laurențiu jr.

Anamaria Prodan nu vrea să spună dacă iubitul ei este român sau străin, însă precizează că este un bărbat înalt și foarte frumos. De asemenea, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf are numai cuvinte de laudă la adresa actualului partener.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi, și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită.

Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat Anamaria Prodan.

Recomandări Scrisoarea pentru România a unui ziarist român, refugiat din Cernăuți, la un an de război: „Credeți-mă, noi, aici, suntem lumea liberă. Să nu o lăsăm să cadă!”

„L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus”

Vedeta și-a dat seama că a făcut o alegere bună atunci când a văzut că cei trei copii ai săi îl plac pe actualul său partener. Anamaria Prodan susține că a primit toată susținerea copiilor ei după divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar aceștia i-au fost alături în fiecare moment greu.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți, înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au dat atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos… un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu, când mă trezesc în fiecare dimineață, că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.”, a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Potrivit informațiilor apărute în presă, Anamaria Prodan și iubitul ei sunt împreună de câteva luni. El nu este arab, așa cum s-a speculat inițial, ci trăiește într-o țară din Europa. Iubitul impresarei ar avea o situație financiară foarte bună și ar fi trecut și el printr-un divorț.

„Despre viața mea personală de acum înainte, din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagină a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro, după ce s-a afișat cu actualul partener.

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin, comportament bizar în timpul discursului de la Kremlin. Ce făcea în timp ce vorbea, toţi au observat

Viva.ro Cum arată vila de 500.000 de euro în care Oana Roman a locuit cu Marius Elisei. Detaliul inedit observat de multă lume

Observatornews.ro Spulberat pe trecerea de pietoni, în Bacău. Accidentul cumplit a fost filmat de o cameră de supraveghere

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Sărbătoare azi, 24 februarie 2023. Ce nu e bine să faci de Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie