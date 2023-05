Anamaria Prodan își caută iubit după despărțirea de Flavius Nedelea și două căsnicii eșuate: „Nu spun că e simplu”. Ce cerințe are

La două săptămâni de la despărțirea de omul de afaceri Flavius Nedelea, Anamaria Prodan a trecut peste separare și se gândește la viitorul ei. „Toată viața am gândit și am făcut cum am crezut că e mai bine pentru mine. Nu am motive să mă schimb și nici să închid ușa mesagerului dragostei”, a declarat Anamaria Prodan, care a fost căsătorită de două ori și tot de două ori a divorțat.

Anamaria Prodan: „Eu caut acel bărbat care îmi seamănă”

Acum, impresara își caută iubit. Are și pretenții, își dorește ca viitorul partener să fie mândru și puternic, să semene mult cu ea. „Eu n-am așteptări de la un anume bărbat. Eu caut acel bărbat care îmi seamănă. Care e mândru și puternic ca și mine! Nu spun că e simplu sau că e ușor ce caut! În niciun caz!

Când îl voi găsi, mă voi opri, ne vom privi și apoi dacă voi înțelege că e la fel ca mine, îl voi lua de bărbat în secunda doi!”, a spus ea.

Și a continuat: „Lumea mă știe de ceva vreme. Nu sunt genul de om care să mă opresc și să privesc înapoi! Eu nu mă opresc niciodată din viața mea, indiferent de problemele cu care mă confrunt!”.

De ce Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au despărțit

Pe 17 mai s-a aflat că Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Impresara și omul de afaceri au postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde au anunțat că despărțirea a fost de comun acord. „Flavius este un om minunat. Este un romantic desăvârșit, un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face să se simtă icoana vieții lui. Călătoria noastră prin viață în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți.

Îți mulțumesc pentru momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericirea din Univers! Ești un exemplu demn de urmat ca bărbat și ca om! Sunt mândră de tine și de tot ce ai realizat în viața asta. Am să te prețuiesc ca prieten drag pentru totdeauna.”

La rândul său, Flavius Nedelea a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care spune aceleași cuvinte frumoase despre fosta lui iubită. Relația lor a durat doar câteva luni. „Anamaria Prodan este un om minunat. Este o femeie care face orice bărbat să se simtă cel mai important din Univers.

Este o femeie unică din orice punct de vedere. Sunt mândru că am câștigat o prietenă pe viață. Călătoria noastră în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți. Îți mulțumesc pentru momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericirea din Univers.

Ești un exemplu demn de urmat ca femeie și ca om! Sunt mândru de tine și de tot ce ai realizat în viața asta. Am să te prețuiesc ca prieten drag pentru totdeauna!”.

