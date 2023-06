De câteva zile, Anamaria Prodan postează pe Instagram mai multe fotografii dintr-un cazinou din Mamaia. Nu e oricare cazinou, este vorba despre noua ei afacere și alături are trei parteneri turci.

Pe 9 iunie, la ora 20.00, cazinoul din Mamaia îți așteaptă clienții. Pentru Playsport, Anamaria Prodan a dezvăluit că mulți bani a investit, își dorește ca această nouă afacere să arate precum cele de la Las Vegas. „Am trei parteneri turci. Niște minuni de oameni. Sunt muncitori, corecți, bărbați adevărați, așa cum sunt turcii ca neam. La deschidere am invitat toți prietenii.

Anamaria Prodan: „Numai că pentru mine și partenerii mei nu contează sumele”

Acum voi vedea care-mi sunt cu adevărat prieteni, căci eu am mers la toți la deschideri. Acum e rândul lor. Când vorbim de un cazinou live, vorbim de sume. Numai că pentru mine și partenerii mei nu contează sumele. Primează doar calitatea serviciilor oferite și eu, singura femeie dintre ei, îmi doresc ca totul să arate perfect și lumea să se simtă de vis.

În cazinouri, dacă vrei să arate perfect și oamenii să se simtă bine, nu ai voie să faci economii. Totul trebuie să fie ca în Las Vegas”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are mai multe afaceri

În august 2022, Anamaria Prodan anunța o nouă afacere. Fiica regretatei Ionela Prodan este impresar, a investit și în criptomonede, și într-un magazin de băuturi alcoolice, iar apoi vedeta a dezvăluit că își va lansa propria colecție de bijuterii.

Cu aproape un an în urmă Anamaria Prodan a postat pe Instagram mai multe fotografii în care are mâinile pline cu bijuterii de lux, inele cu diamante, cu pietre prețioase, chiar și cu cercei și brățări. „Vine în curând! Noua colecție de bijuterii. Confidence by Anamaria Prodan”, a notat ea în dreptul imaginilor.

Anamaria Prodan e singură

Pe 17 mai s-a aflat că Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Impresara și omul de afaceri au postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde au anunțat că despărțirea a fost de comun acord. „Flavius este un om minunat. Este un romantic desăvârșit, un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face să se simtă icoana vieții lui. Călătoria noastră prin viață în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți.

Îți mulțumesc pentru momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericirea din Univers! Ești un exemplu demn de urmat ca bărbat și ca om! Sunt mândră de tine și de tot ce ai realizat în viața asta. Am să te prețuiesc ca prieten drag pentru totdeauna”.

La rândul său, Flavius Nedelea a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care spune aceleași cuvinte frumoase despre fosta lui iubită. Relația lor a durat doar câteva luni. „Anamaria Prodan este un om minunat. Este o femeie care face orice bărbat să se simtă cel mai important din Univers.

Este o femeie unică din orice punct de vedere. Sunt mândru că am câștigat o prietenă pe viață. Călătoria noastră în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți. Îți mulțumesc pentru momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericirea din Univers.

Ești un exemplu demn de urmat ca femeie și ca om! Sunt mândru de tine și de tot ce ai realizat în viața asta. Am să te prețuiesc ca prieten drag pentru totdeauna!”.

