Anamaria Prodan a fost întotdeauna o femeie puternică, însă situația din ultima perioadă a luat-o prin surprindere. Sexy-impresara și-a apărat soțul până în ultima clipă și a încercat din răsputeri să-și salveze căsnicia. Se pare că Laurențiu Reghecampf ar fi ales alt drum și în viața lui a apărut Corina, femeia care urmează să-l facă din nou tată.

„Eu îl consider un bărbat perfect pentru că e tatăl copilului meu și niciodată n-am să vorbesc urât despre el. Cum am fost exemplu pentru țara asta și pentru familia mea, am să spun că sunt mândră de ceea ce sunt, de ceea ce sunt copiii mei. Am să pledez toată viața mea pe noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte pentru copilul lui și pentru coloana vertebrală a familiei care întotdeauna trebuie să fie dreaptă”, a declarat Anamaria Prodan pentru prosport.ro.

Sexy impresara a dezvăluit că fiul ei cel mic, Bebeto, vine acasă plângând de la antrenamentele de fotbal. Adolescentul suferă cumplit din cauza despărțirii părinților lui și mai ales pentru faptul că nu își vede des tatăl. Întrebată dacă prin declarațiile pe care le face încearcă să îl facă pe Laurențiu Reghecampf să se întoarcă acasă, vedeta a răspuns că i-a oferit libertatea ca el să aleagă drumul pe care îl consideră cel mai bun pentru el.

„L-am iertat și eu, și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat”. Anamaria Prodan

„Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine. Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri. Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal, pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu, și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Ce spune Anamaria Prodan despre actuala iubită a lui Reghe

S-a speculat că sexy-impresara ar fi dat pozele cu soțul ei și Corina în presă, iar familia Caciuc ar fi dat-o în judecată pentru acest lucru. Anamaria Prodan a povestit că a avut o discuție cu Laurențiu Reghecampf despre aceste poze, însă situația s-a rezolvat.

„Nu știu despre ce e vorba. Acum am văzut și eu în presă. E adevărat că soțul meu m-a sunat și m-a întrebat dacă am idee sau dacă cineva m-a înștiințat de niște fotografii noi cu cei doi, pentru că el nu a dat niciun fel de fotografie. I-am explicat că nu știu despre așa ceva, eu am primit foarte multe mesaje de pe cartele diferite. Și foarte multe fotografii pe care le-am publicat la momentul respectiv pe pagina mea de socializare. Cred că Laurențiu Reghecampf se apropie de 50 de ani și jocul de-a mama și copilul nu ni se mai potrivește. Ar trebui să fie un exemplu pentru toate soțiile și mamele felul în care l-am protejat pe Laurențiu. Cred că e un exemplu de demnitate și iubire pe care eu le-am arătat”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Anamaria Prodan a câștigat premiul pentru excelență în impresariatul de fotbaliști

Încă soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat premiul pentru excelență în impresariatul de fotbaliști oferit de „I Success Awards”, în Monaco. „Sunt mândră de tot ceea ce am realizat până acum. Aștept să merg și în Dubai la un eveniment extraordinar, unde vor participa cei mai influenți oameni din lume, vor fi acolo și primii 20 de luptători, dar și alte personalități din sport. Sunt foarte mândră. Sunt Anamaria Prodan și așa am să mor”.

Vedeta a spus ce învățături a primit de la tatăl ei. Pentru Anamaria Prodan familia este cea mai importantă, iar aceasta nu se trădează niciodată.

„Oamenii care se respectă întotdeauna vor fi sus. Fluturii nu dărâmă vulturii. Pe mine nu mă interesează decât să-mi văd copiii fericiți și să muncesc mai mult. Oamenii care nu știu ce înseamnă familia, mai au timp să învețe și în alte vieți. Tatăl meu m-a învățat că familie e sfântă, familia nu se trădează. De familie nu-ți bați joc și nu-i trădezi. Asta face familia Prodan, a ieșit mereu în presă cu premii internaționale”, a declarat Anamaria Prodan.

