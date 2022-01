Peste doar câteva luni, Laurențiu Reghecampf va deveni tată pentru a treia oară. Antrenorul este în culmea fericirii și pare că nu-l afectează sub nicio formă scandalul în care se află cu soția sa, Anamaria Prodan. Cei doi se vor întâlni la tribunal pe 7 februarie pentru a divorța.

Reghe și-a asumat relația cu Corina Caciuc și pare că este îndrăgostit iremediabil de aceasta. Iubita antrenorului este însărcinată și urmează să nască peste câteva luni. Laurențiu Reghecampf a postat pe Instagram un video cu ecografia bebelușului pe care partenera sa îl poartă în pântece.

Reacția Anamariei Prodan nu a întârziat să apară și a postat un mesaj pentru soțul ei. Impresara consideră că toată vina îi aparține lui Laurențiu Reghecampf, iar viitorul său copil nu are nicio vină.

„Să-i dea Dumnezeu mult noroc copilului și o viață de vis. Ce doresc copiilor mei, îi doresc și copiilor lui Laurențiu. El nu are nici o vină pentru ceea ce a făcut tatăl lui. (…) Nu avem nici o treabă cu amanta. Dacă nu era asta, era alta. Deci, vina este doar a lui Reghecampf. Amanta asta și acest copil nevinovat în scurt timp sunt istorie pentru Reghe. Cum apare altă femeie cu bani, căci acum e sărăcuț cu banii. Istoria se repetă!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

„Anamaria Prodan 2 – Răzbunarea!”

După succesul pe care l-a avut cu primul podcast alături de Anamaria Prodan, Codin Maticiuc a luat decizia de a face și partea a doua. Anunțul făcut de actor a ajuns și la Laurențiu Reghecampf, iar acesta a avut o reacție neașteptată.

„Anamaria Prodan 2 – Răzbunarea!

Podcastul La Mijloc cu Anamaria Prodan a făcut 281.000 de vizualizări în 24 de ore, 500.000 fix în 48. Acum am trecut de 670.000.

Ana a fost de-acord să facem o ediție speciala: Anamaria Prodan 2, dacă vreți. Anamaria se întoarce! «Răzbunarea» sau cum vreți să-l numim. Regulile jocului? Ana răspunde întrebărilor veninoase și hateului de pe YouTube. Noi, realizatorii, am fost acuzați de lipsă de imparțialitate așa că îi adresăm doar cele mai rele întrebări.

Ce trebuie voi să faceți? Vedeți podcastul nostru care e deja pe YouTube și lăsați întrebările voastre acolo. Am adunat câteva foarte acide și directe la adresa ei, dar MAI VREM!! Lăsați și un subscribe la canal. Noi îl filmam între timp. La 100.000 de subscriberi îl postăm”, a fost mesajul lui Codin Maticiuc.

„Amin!”, a spus Laurențiu Reghecampf, după ce a citit mesajul actorului. Codin Maticiuc i-a răspuns imediat: „Cele mai interesante întrebări pot veni de la tine! Aștept!”.

