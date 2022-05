Laurențiu Reghecampf a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, în care a detaliat propriile motive care au dus la divorțul de Anamaria Prodan. Antrenorul Universității Craiova a acuzat momentul în care fosta soție l-a pălmuit pe Dan Alexa, considerând că acela a fost „un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt”. Reghe a mai spus că acela a fost momentul de „întorsătură” în relația lor, iar Ana i-a expus „3-4 versiuni diferite despre acel lucru”.

„Papagal” pe Instagram

Anamaria Prodan nu a rămas datoare și i-a oferit o replică fostului soț. Dacă pe Instagram a fost succintă, „papagalii vorbesc mult și frumos, dar nu pot zbura și nu pot face lucruri mărețe, vulturii sunt silențioși și de fiecare dată zboară atât de sus încât ating cerul”, atașând postării o fotografie cu ea din cadrul unui shooting, într-o reacție oferită Libertatea, impresara a detaliat tot ceea ce are să-i mai comunice fostului soț după ultimul interviu.

„Știe că a făcut greșeala vieții”

Spre deosebire de vineri, când tot în Libertatea a avut cuvinte grele la adresa lui Laurențiu, Anamaria și-a mai dozat verbul. Dar nu au lipsit înțepăturile și ironiile, impresara dorind să afișeze un chip superior. „Nu m-am uitat la emisiune, nu mă interesează. Îmi pregătesc proiectul nou care va avea loc în toată țara, «Eu sunt voi – cu Anamaria Prodan». Am hotărât cu copiii să ignorăm definitiv «subiectul Reghecampf». Probabil, dacă nu mai răspundem și ignorăm, nu va mai avea ce vorbi. Știu un singur lucru, pentru că-l cunosc pe Reghecampf mai bine ca mama lui și ca el. Știe că a făcut greșeala vieții, știe că a pierdut totul – mândrie, bărbăție și demnitate -, nu mai are nicio ieșire, iar noi nu mai suntem lângă el să-l ajutăm să găsească aceste lucruri, așa cum era obișnuit”, a transmis Anamaria Prodan.

„S-a grăbit, nu a verificat nimic, fiind foarte credul”

Laurențiu Reghecampf a acuzat la emisiune că actuala parteneră, Corina, care i-a și dăruit un băiețel, Liam, este victima principală a duelului său cu fosta soție. Anamaria nu are menajamente. „Știm că regretă cumplit, dar repetă greșelile nonstop și nu e pregătit să rămână în lumea noastră, adică foarte, foarte, foarte sus. Știm că ne iubește la nebunie, dar nu mai are voie să ne vadă sau să ne vorbească. Știm că este prizonierul propriilor greșeli, de toate felurile. Știm tot! Din respect pentru Bebe (n.red. – Laurențiu jr, copilul ei și al antrenorului), ne oprim aici cu comentariile și îi urăm noroc pe drumul lui nou. Am spus și o repet. Cine se scuză, se acuză! Cine aruncă cu noroi și vorbește în dodii este pierzător dintotdeauna. Părerea mea rămâne aceasta: știu că dacă Reghe era într-o relație normală, nu făcea asemenea greșeli majore și nu se făcea de râs. S-a grăbit, nu a verificat nimic, fiind din naștere foarte credul. Văzând în presă trecutul amantei, nu a mai avut ce să facă. Era totul prea târziu. Acum, și-a pierdut familia, băiatul și respectul tuturor”, a mai spus Anamaria.

Comparația „vulturi” – „păsărele”

În final, impresara a afișat o atitudine sfidătoare și superioară: „O să se obișnuiască încet, încet și cu viața aceasta, căci nu s-a născut sus în cer. Familia lui l-a ridicat de l-a atins! Acum, poate să trăiască din amintiri și să viseze să-l mai atingă vreodată. Eu am o vorbă: doar vulturii sunt semeți și zboară atât de sus că ating cerul când vor! Restul sunt doar păsărele. Eu sunt Anamaria Prodan, unică și mult prea puternică pentru Laurențiu Reghecampf”.

