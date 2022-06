Anamaria Prodan are tatuat pe spate chipul lui Laurențiu Reghecampf și nu are de gând să acopere tatuajul. „Nu există alte variante. Marele tatuaj rămâne aici, inclusiv numele lui pe care-l am scris. Totul rămâne pe corpul meu, aici unde sunt. Nu am motive să le șterg. Am multe care îmi aduc aminte de el, dar totul rămâne intact, căci este tatăl copiilor mei”, a declarat Anamaria Prodan. Acum, impresara a decis să își facă noi tatuaje, astfel că și-a scris din nou inițialele LR. Noul tatuaj poate face referire și la fiul e, Bebeto, care are aceleași nume precum tatăl lui.

„Fă toate lucrurile cu dragoste”, „Uneori trebuie să cazi înainte să zbori” sunt cele două citate pe care fosta parteneră a lui Reghe și le-a scris pe piele.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut o nouă înfățișare la tribunal

Luni, 30 mai, ora 14.30, a avut loc o nouă înfățișare în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Impresara a declarat că își va trimite avocatul la tribunal, pe Oleg Burlacu.

Avocatul lui Laurențiu Reghecampf, Adrian Căvescu, a precizat că impresara ar trebui să se prezinte la procesul de divorț. „În mod normal, ar trebui să se prezinte la proces pentru că este vorba de divorț. Asta în caz că nu se întâmplă ceva. În acest proces, noi suntem reclamanți, iar dânsa este pârât”, explicat avocatul lui Laurențiu Reghecampf, pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

