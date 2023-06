„Nu a intrat nimeni în viața mea, nu am terminat divorțul, ar fi urât din partea mea. M-am concentrat să îmi termin casa. Nu mă interesează acest subiect. Nu îmi arde de o relație, nu m-am gândit la asta. În trecut când vedeam pe la televizor femei care spuneau după divorț că nu mai vor să audă de relații, mă uimeau, chiar comentam cu mama mea și spuneam: Dar de ce mai că ești tânăra, ești frumoasă.

Dar să stii, pâna nu treci prin asta… Așa este, nu îți arde, vrei să termini cu bine, să scapi. Nu stiu ce să spun, dacă mi se va mai pune vreodată pata pe cineva. Mă îndrăgostesc foarte greu, sunt foarte greu de cucerit. Asta mi s-a spus mereu, ma atașez mai greu,”, a declarat Anca Neacșu pentru Spynews.ro

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Anca spune ca nu s-ar mai căsători niciodată de teama de a nu mai trece printr-un divorț. „Femeile sunt curtate tot timpul, oriunde. Nu simt vreo schimbare. Nu vreau să mă mai căsătoresc niciodată! Dacă în trecut mă deranjau formulele aceste: un act nu schimbă, ma enervau, să știi că asa este, un act nu schimbă nimic, dar totuși schimbă.

Recomandări Mesajul unui cadru didactic: Ni se spune că muncim 4 ore pe zi. Stiți care e programul nostru?

Nu are rost să te implici într-o relație și să faci acte. Mi-am făcut damblaua, am fost mireasă, nu mă mai interesează subiectul acesta, am trecut prin asta. Acum sunt mai mult mai înțeleaptă, poate de teama de a nu mai trece prin asta”, a mai declarat artista

Soțul turc refuză să se prezinte la tribunal

Din anul 2022 și până în prezent, procesul celor doi este reprogramat, deoarece bărbatul refuză să se prezinte, din diferite motive. Acest lucru s-a întâmplat și miercuri dimineață, 31 mai, când Anca Neacșu și mama ei au plecat dezamăgite de la tribunal. Anca Neacșu a spus că acest caz de divorț este foarte rar, deoarece nu s-a mai întâmplat ca doi soți care nu au copii și lucruri împreună să divorțeze atât de dificil.

„Încercăm încă o dată. Ori acum, ori data viitoare. Cred că ni se va mai da un termen. Nu avem copil, ar trebui să fie un divorț foarte ușor.

Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă, acum dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a declarat Anca Neacșu, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Playtech.ro Gestul UIMITOR făcut de Regele Charles la Cotroceni! Nici Iohannis nu se aştepta, imagini fabuloase

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Ce este, de fapt, bucata de material care se află în caserola de carne, fructe sau legume. Puțini români știu adevărul

Știrileprotv.ro Andrew Tate, agresiv în timpul unui interviu. 'Nu tu ești șefa aici! Nu suntem egali!'. Ce l-a deranjat pe milionarul britanic

Observatornews.ro "L-a aruncat în aer!" Un copil și bona lui, spulberați pe o trecere de pietoni din Mehedinți. În urmă cu două ore, în aceeași zonă mai avea loc un accident

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Ea este fiica Anastasiei Soare. Norvina avea 7 ani când părinții ei au divorțat! Cu ce se ocupă și cum arată viața ei în SUA