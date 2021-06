Anca Neacșu, fosta solistă a trupei ASIA, își dorește o carieră în televiziune. „Am un proiect în minte”

A devenit cunoscută publicului larg pe când cânta în trupa ASIA alături de Sorana Darclee, Irina Nicolae și Anemona Niculescu. Au înregistrat împreună un succes uriaș, însă trupa s-a destrămat, iar fiecare a luat-o pe drumul ei.

Anca Neacșu s-a concentrat asupra carierei sale, dar și asupra vieții de familie. E căsătorită cu afaceristul Serkan Yaman din 2012, iar acum vedeta a declarat că și-ar dori să fie mamă. Îi plac copiii, așa că s-ar vedea chiar în postura de prezentatoare a unei emisiuni dedicate celor mici.

„Ne dorim și copii, și vacanțe. Nu știu cum m-aș vedea ca mamă. Nu m-am gândit la asta, dar să știi că-mi plac foarte mult copiii. Când eram micuță, eu sunt din Tulcea, pe strada mea, unde locuiam, deci eu am crescut toți copiii de acolo.

Sora mea are gemeni, deci eu mă pricep la copii. Nu știu ce fel de mamă aș fi, cred că una cool. Am avut în plan să fac cândva o emisiune de copii. Mi-ar plăcea foarte mult.”, a declarat Anca Neacșu la Antena Stars, conform spynews.ro.

În aceeași emisiune, vedeta a povestit că face naveta între România și Turcia, țara natală a soțului. Se dedică afacerii de familie, dar și vieții ei profesionale.

Susține concerte în continuare și se gândește serios să aibă o carieră în televiziune.

„Noi suntem în România de 4 ani. Mai plecăm din când în când și în Turcia. Facem amândoi naveta. Amândoi plecăm tot timpul, este o afacere de familie. Mie îmi place.

Nu am stat despărțiți, certați, mereu am plecat împreună. Suntem de nouă ani împreună. Îmi doresc concerte și am un proiect în capul meu. Îmi doresc să prezint o emisiune.”, a mai spus ea la același post TV.

