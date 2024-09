Anca Serea, cunoscută pentru rolul său de mamă eroină, trece printr-o perioadă plină de provocări odată cu începerea noului an școlar. Vedeta, care crește și educă șase copii, recunoaște că nu îi este ușor să gestioneze toate responsabilitățile familiale și profesionale.

Cu un program zilnic care începe devreme și se termină târziu, Anca Serea face eforturi uriașe pentru a se asigura că fiecare dintre copiii săi are parte de tot ce are nevoie. Deși fiul cel mare, David, s-a transferat de la o facultate din Olanda la Universitatea din București, reducând astfel o parte din stresul mamei, restul celor cinci copii încă necesită multă atenție și pregătiri intense.

Pentru micuța Leah, în vârstă de cinci ani, Anca a optat pentru o grădiniță privată, iar ceilalți copii urmează cursurile la Olga Gudynn International School, una dintre cele mai prestigioase și costisitoare instituții de învățământ din București. În ciuda costurilor ridicate, vedeta și soțul ei, Adi Sînă, se asigură că nimic nu le lipsește copiilor lor.

Recent, Anca Serea a făcut o investiție semnificativă de dragul fiicei sale Ava, care și-a dorit propria cameră, după ce a împărțit-o până acum cu fratele ei, Moise. Pentru a-i îndeplini dorința, Anca a achiziționat un birou nou, special pentru Ava, investind 3.000 de lei.

„Ne-am organizat din timp, ne-am gândit din timp la tot ce va urma. Acum amenajez Avei o nouă cameră, căci vrea să aibă camera ei, să nu mai fie cu Moise în aceeași cameră. Fiecare copil, în parte, are necesitățile lui. Legat de costuri, de buget, ne afectează și pe noi. Noi încercăm să facem și economii, pe cât timp, dar ne-am asumat asta când am decis să avem șase copii.

Nu am făcut un calcul despre cât de mult au crescut costurile față de anul de trecut, dar, uite, de pildă ei și-au păstrat ghiozdanele de anul trecut și se mai reduc niște costuri. Sunt cheltuieli imense, îți dau seama, și nu aș vrea să dau un calcul din respect față de alți părinți. Oricum, noi muncim din greu, avem un program extrem de riguros. Adi e mai mereu plecat, iar eu jonglez cu mai multe joburi”, a declarat Anca Serea pentru Fanatik.

Deși Ava era dispusă să folosească biroul fratelui său Noah, mama sa a refuzat să facă acest compromis, având în vedere rezultatele excepționale pe care le-a obținut Ava la școală și la concursurile la care a participat.

„Ava nu mai vrea să împartă camera cu Moise, așa că de aici am început reorganizarea de toamnă. M-am apucat și de curățenie, de tot. Uite, mobilierul de birou a costat 3.000 de lei și nu e din lemn, dar nu contează. Erau și cu 6.000 de lei. Doar că o astfel de investiție nu o faci în fiecare an.

Ava mi-a zis că vrea biroul lui Noah. Eu am refuzat, pentru că ea chiar merita biroul ăsta nou, căci are rezultate foarte bune la școală. Ghiozdanele, de exemplu, Ava, fiind pasionată de baschet. Le-a primit de la un brand destul de cunoscut, nu are importanță numele, așa că nu a trebuit să cumpărăm unele noi, le folosește pe acelea”, a mai declarat soția lui Adrian Sînă.

