VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anca Serea și-a ținut fanii la curent cu parcursul ei în ceea ce privește investigațiile medicale. „Din nou la doctor… sincer, așteptarea asta nu e deloc plăcută! Puls 2000, însă sper din inimă că veștile să fie bune! Am ieșit cu zâmbetul pe buze și vă mulțumesc pentru mesajer! Urmează alte investigații, concluzia este: tiroidă cronică autoimună cu valori de anticorpi antitiroglobulină măriți de sute de ori!”, a declarat Anca Serea, pe rețelele de socializare.

Anca Serea a avut în ultimii ani probleme de sănătate și a ajuns pe mâna medicilor, care au reușit să o pună pe picioare de fiecare dată. Vedeta are grijă mare de sănătatea ei și acum merge regulat la medic. Ea a declarat recent că are o echipă de medici care o supraveghează.

„Sănătatea este cel mai de preț și nimic nu o poate cumpăra, mai ales când există un antecedent în familie e important să ții cont de el. Eu am o echipă medicală cu care am născut și care mă supraveghează și da, a fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie. Am 43 de ani și după 40 de ani, este indicat să o facem”, a declarat Anca Serea, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

Urmărește cel mai nou VIDEO Sănătate și Fitness Doctor Rareș Nechifor, despre adenomul de prostată la „Bine pentru Tine”: simptome specifice și opțiuni de tratament

Urmărește-ne pe Google News