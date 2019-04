„Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică”, povestește Anca pentru revista Unica.

Anul trecut, Anca Serea a ajuns de mai multe ori la spital, din cauza anemiei severe cu care se confruntă. Soția lui Adi Sînă nu s-a refăcut complet și este la fel e activă în continuare, implicându-se în diverse proiecte.

„Nu am mai făcut deloc mișcare de la începutul anului, din cauza problemelor de sănătate. S-au mai remediat problemele mele, dar nu atât de mult încât să-mi permită să depun un efort. Merg la diverse proceduri, merg la masaj, dar la astea mergeam și înainte”, a declarat Anca Serea potrivit Viva!.

Cel de-al şaselea copil al cuplului va fi o fetiţă, pe care o vor boteza Leeah.”Probabil o va chema Leeah. Ne-am gândit să fie în acelaşi registru biblic”, a declarat Anca Serea pentru Unica.

