Soția lui Adi Sînă, mamă a șase copii, a pus familia pe primul loc. Anca Serea prezenta știrile din sport la Prima TV, în weekend, însă a renunțat. Acum a spulberat zvonurile, nu a fost dată afară, ci ea a preferat să nu mai facă asta. „La știrile sportive eu am renunțat, nu m-a dat nimeni afară. Mi s-a propus un proiect nou, dar acesta presupunea să fiu mult plecată de acasă, iar eu nu-mi pot permite, că avem copii. În prezent, nu mai lucrez la Prima TV”, a spus prezentatoarea.

Proiectul nou la care face referire e „Supernanny”, informează Playtech. Se pare că vedeta a renunțat și la această emisiune. Cu toate acestea, Anca Serea își pregătește revenirea pe micul ecran, dar la un alt post de televiziune.

Site-ul playtech.ro scrie că Anca Serea e în tratative avansate să revină la PRO TV, post la care a mai lucrat, ea a avut o rubrică în emisiunea lui Cătălin Măruță. Prezentatoarea nu s-a ferit acum și a recunoscut că e posibil să aibă în curând aceeași rubrică.

Ce spunea Anca Serea despre rolul ei de prezentatoare la Prima TV

Înainte să reapară pe micul ecran, Anca Serea s-a arătat încântată de postul de prezentatoare de știri la Prima TV. „Mă bucur că am șansa de a lucra într-un domeniu care mi-a plăcut dintotdeauna. Am simțit că mă aflu în locul potrivit, încă de la primele probe. În plus, sunt fascinată de tot ce ține de munca în redacție, nu doar de pupitrul știrilor și îmi doresc foarte mult ca telespectatorii să prefere Focus Sport”, mărturisea Anca Serea când a început să prezinte știrile din sport la Prima TV.

