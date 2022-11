Anca Serea a renunțat la jobul de prezentatoare TV și și-a dat demisia de la Prima TV. Vedeta s-a concentrat mai mult asupra familiei și asupra afacerii pe care o are împreună cu soțul ei. În urmă cu aproximativ trei ani, Anca Serea și Adrian Sînă au pus împreună bazele unei afaceri cu produse cosmetice 100% organice. Principalul scop a fost să producă cosmetice de bună calitate, apoi a fost interesul financiar.

Cântărețul a vorbit pentru ego.ro despre noua gamă de produse pe care le-a lansat. „E un produs care a căpătat destul de multă popularitate și chiar putem spune că este un produs-cheie în catalogul nostru. Între timp, am dezvoltat și alte produse. Spre exemplu, am lansat colecția «Serea organic». (…) Am făcut această colecție cu un producător italian care are cultură de aloe vera organică și de măslini. Avem niște produse senzaționale. Au certificări organice, ceea ce este un lucru foarte important. Am făcut două produse în colecția „Serea organic”. Un ser cu hialuronic și o cremă hidratantă cu aloe vera organică și cu măslini, cu hialuronic, cu moleculă mică. Foarte multe lucruri și foarte bune produse anti-aging, de hidratare, care pot fi folosite și de un ten sensibil, chiar și un ten cu probleme”, a declarat Adrian Sînă.

Recomandări Preotul Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, filmat când lovește o femeie. Poliția anchetează cazul | VIDEO

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Anca Serea testează produsele înainte de a fi lansate. Fosta prezentatoare are mare încredere în ceea ce vinde.

„Eu am dat și să știi că am avut multe surprize atunci când am cumpărat produse care erau foarte ieftine, aș putea să zic, comparativ cu ce foloseam înainte și am avut dezamăgiri și de la produse scumpe. Totuși, aș spune că în cazul tenului e un pic diferit. Eu personal testez foarte multe creme, Adi îmi trimite tot felul de creme la testat și să știi că după o săptămână de utilizare, maximum 10 zile, îmi dau seama dacă o cremă este potrivită tenului meu sau nu”, a spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A pierdut toți banii, apoi a luat-o de la capăt. Recunoaște că folosea anumite metode pentru a face clienții dependenți de ruletă. Neașteptat cu ce se ocupă fiul și soția lui

Playtech.ro Apare O NOUĂ RUSIE! Ţara e în plină transformare, e o lovitură mare pentru Vladimir Putin

Viva.ro Fulgy a fost condamnat DEFINITIV la închisoare. Sentința este definitivă

Observatornews.ro A câștigat aproape 10 milioane de euro la loterie şi este în căutarea unei soții pentru a împărți bogățiile. Singura condiţie pusă de bărbatul din Germania

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Şase zodii cu succes în dragoste în 2023. Leii simt din nou fiorii pasiunii

Orangesport.ro 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2022. Taurii au la dispoziție o zi generoasă, care îi invită să fie și ei mai cumsecade și mai binevoitori cu cei din jur

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe, LA REDUCERE