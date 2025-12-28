Mama Ancăi Țurcașiu, care a murit de cancer de piele, în urmă cu mulți ani, își făcuse o intervenție pentru a slăbi. Elena Țurcașiu avea 120 de kilograme, dar într-un an, ajunsese la 56 de kilograme.

Anca Țurcașiu a povestit că trebuie să facă eforturi pentru a arăta impecabil, având în vedere că membrii din familia ei au avut mai multe kilograme.

„Am un stil de viață de viață de la care nu mă abat (…) Eu, natural, nu sunt slabă. Vin dintr-o familie de oameni bine de tot, mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața (…) Avea un prieten foarte bun la Spitalul CFR 2 (…) Mama de la 120 de kilograme într-un an de zile a ajuns la 56, îi atârnau toate alea pe ea (…)

A operat-o din nou și a ajuns din nou cum era (…) Natural, eu nu sunt așa”, a spus Anca Țurcașiu, în podcastul Adinei Alberts.

La 55 de ani, Anca Țurcașiu arată impecabil. Actrița a mărturisit că a existat o perioadă în care se îngrășase zece kilograme, la scurt timp după divorț.

„Am pus 10 kilograme în trei luni de zile. Le-am pus treptat, nu s-au văzut, iar după ce am divorțat, am slăbit, acolo am slăbit mai mult decât trebuia (…) Mâncam din ce în ce mai puțin (…) Am niște rigori impuse foarte clare, vizavi de mișcare de asemenea (…)

Am lucrat foarte mult cu antrenorii în sala de sport (…) Consider că trebuie să fiu în formă”, a mai spus Anca Țurcașiu pentru sursa citată.

