În vârstă de 55 de ani, Anca Țurcașiu muncește, dar se și relaxează pe litoralul românesc. În această perioadă, artista cântă la unul dintre hotelurile de la malul mării, aproape seară de seară are reprezentații. În timpul liber, ea se bucură de soare, de plajă, de mare, dar și de compania celor dragi.

Anca Țurcașiu, o bunică fericită

Zilele acestea, Radu, băiatul ei, soția lui și fetița lor Zoe se află la mare, alături de vedetă. Cu această ocazie, Anca Țurcașiu a ieșit la plajă, alături de nepoțica ei. Îmbrăcată într-un costum de baie cu imprimeu de leopard, cu accesoriile la gât și cercei în urechi, vedeta s-a distrat alături de Zoe.

Micuța îi toarnă pe picioare apă bunicii sale, care o privește cu bucurie, după cum se observă în imaginile distribuite pe rețelele de socializare de Anca Țurcașiu. „Așa arată cea mai fericită bunică….mai aveam și ochelarii la ochi, ca să arăt a bunică…. Zoe îmi curața picioarele de nisip cu apa din stropitoare…. Doamne, câtă bucurie, câtă dragoste!”, a scris vedeta în dreptul pozelor.

Fanii ei au și reacționat: „Anca draga, ești minunată si “foarte mișto”😊, lucru care, din păcate, atrage deseori răutăți și invidii, mai ales din partea altor femei. Este surprinzător și jenant. Îți doresc să fii mereu ferită de răutatea, veninul și frustrarea unora. Ai toată admirația mea.😍🌷”.

„Numai a bunică nu arăți, Anca. Zici că e copilul tău! Să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii!!”, a comentat altcineva pe Facebook.

„E așa gingașă cu baticul roșu, parcă e Scufița Roșie ! Să va trăiască ,sunteți o bunica tânăra și fericită!”, a scris alt fan.

Anca Țurcașiu, relație fericită cu noul iubit

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează de mai bine de un an un cuplu. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, însă povestea lor de dragoste a început după ce actrița a divorțat de soțul ei.

Într-un interviu acordat recent, artista a dezvăluit și cum se înțelege Călin cu fiul ei, dar și ce sentimente trăiește de când este bunică. Anca Țurcașiu afirmă că iubitul și fiul ei se cunosc de foarte mult timp, dinainte ca ea și Călin Șerban să fie împreună.

„Sunt o mamă tandră iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună.

Suntem foarte fericiți. Să fii bunică e ceva impresionant, n-am cuvinte să descriu dragostea. Nu am cuvinte să descriu dragostea și bucuria pe care o simțim.”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.

Anca Țurcașiu are 55 de ani și trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban. Chiar dacă se înțelege de minune, vedeta spune că nu va exista nicio nuntă.

„E minunat. Suntem la fel și suntem dispuși și deschiși și implicați să trăim restul vieților noastre împreună armonios. Cel mai mult apreciez la el dragostea, atenția, răbdarea, calmul, liniștea.

M-a făcut să fiu iată la 55 de ani, cea mai fericită persoană de pe pământ. Nu va urma o nuntă. Noi am făcut un tatuaj identic, care e mai mult decât orice fel de verighetă, pe veci. Un simbol al iubirii imprimat pe piele”, a declarat Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.

