Anda Adam a vorbit despre relația cu mama ei, care a plecat în America pe vremea când artista era o adolescentă. „S-a sacrificat pentru mine”

Deși avea șansa să plece împreună cu mama ei, Anda nu a făcut-o, preferând să își construiască o carieră de succes în țară.

„Puteam să plec în orice secundă la mama mea, în New York, sau la tatăl meu, în Australia, dar eram prea fericită cu muzica mea.

Așa că am preferat să rămân aici și să termin Facultatea REI, relaxată fiind că pot pleca la oricare din ei, oricând doresc, la orice oră. De ce să o fac definitiv, dacă fac ceva ce iubesc și o fac și cu succes?”, a spus Anda pentru revista VIVA!

„Niciodată nu am fost supărată, fiindcă ea pentru mine a plecat acolo! Ca să îmi depună actele la Harvard, să vin la studii. Lucru pe care l-a și făcut, dar eu între timp am scos piesa „Nu mă uita cu RACLA și nu am mai plecat după ea. Ea, practic, s-a sacrificat pentru mine, ca să îmi facă un viitor!”, a mai spus Anda Adam.

„Mama mea este inima și sufletul meu, este omul care are cea mai puternică conexiune cu mine și ne vedem cât de des se poate!

Facem vacanțe împreună, facem party împreună. Și când eu nu am zburat la ea, a venit ea în România sau ne-am întâlnit direct în Dubai sau Cancun, unde ne-am făcut vacanțele cu ea și cu cea mică, evident.

Nu am plecat absolut nicăieri fără Evelin”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

