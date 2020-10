Anda Adam, detalii despre relația cu Andrei Stoica de la Ferma. “Am vorbit și de eventuale situații de genul”

„Noi eram prieteni dinainte de plecarea în Exatlon. Am plecat acolo cunoscându-ne, exact ca și în Ferma. Cred că atunci a fost o strategie de PR, dacă mă întrebi pe mine.

Și în Ferma ai situații în care nu ai de ales: spre exemplu, când am fost legați de mână, eu am fost legată de Cezar Ouatu și am dormit cu el în pat.

Nu a însemnat absolut nimic. Este un reality show și ești filmat de atât de multe camere, inclusiv noaptea, cu infraroșu.

Așa că nu cred că cineva ar putea crede că se întâmplă ceva noaptea, totul putând fi observat. Și în Ferma s-a întâmplat să dormim câte 3 într-un pat deoarece nu ne ajungeau paturile. Sunt niște detalii ca într-o tabără, dacă mă întrebi pe mine.

Din punctul meu de vedere, eu sunt foarte relaxată cu subiectul: nu avem 12 ani să spunem că nu putem dormi lângă cineva în pat. Inclusiv în Ferma, cei mai mulți avem familii acasă; probabil la cei care sunt singuri, dacă se plac și există un flirt, poate apărea ceva.

Noi, ceilalți, ne ajutăm cu orice este nevoie și este o relație de prietenie-frăție combinată cu faptul că înțelegi că ești într-o competiție.

Cu atât mai mult, în Ferma, când fac parte dintr-o echipă cu un prieten bun, cum suntem eu și Bogdan Stoica, este cu atât mai bine să tragi pentru echipă și să faci să le fie bine tuturor”, a declarat Anda Adam pentru VIVA!

Anda Adam are o relație foarte bună și cu soția lui Andrei Stoica

Atunci când a fost întrebată dacă a văzut vreo urmă de gelozie pe fața soției lui Andrei Stoica, interpreta a fost sinceră.

„Cu soția lui Andrei eram prietenă dinainte de Exatlon. Am vorbit și de eventuale situații de genul și era foarte relaxată, nu a avut niciodată o problemă de genul acesta, mai ales că știe cum sunt ca femeie și ce principii am.

Plus că și ea este o femeie supersexy și sigură pe ea. Deci… nu avea de ce să fie geloasă sau să aibă vreo temere. Pe Andrei eu l-am propus și l-am adus în Exatlon, după ce am vorbit cu el dacă ar fi interesat”, a mai adăugat vedeta.

