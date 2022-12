Soțul Oliviei Steer și-a început cariera în media, la radio. Primul concurs pentru un post la radio l-a dat la postul Fun, imediat după ce venise în România. Acesta a povestit în podcastul lui Gojira că a vrut să facă emisiuni muzicale, admirându-l pe Andrei Voiculescu de la Europa FM.

„Venise Fun Radio în România și acolo am dat concurs. Am fost fascinat de Andrei Voiculescu. Am zis că dacă ar exista o șansă, aș vrea să fac ce făcea Andrei Voiculescu, adică emisiune muzicală. Când eram mic, visam să ajung inginer electronist. Eram pasionat de căblăraie, făceam mufe.

Maică-mea a terminat chimie industrială, apoi a ajuns într-o zonă de birouri, în departamentul unde erau ăștia de la electronică. Pentru mine era fascinație maximă. Când am pus primul pistol de lipit în mână, asta mi-am dorit. Am primit și de la Moș Crăciun, o să țin minte mereu, primul pistol de lipit”, a povestit Andi Moisescu, potrivit Fanatik.

„Sârbu ne-a testat încă de pe vremea când aveam Radio Costinești. Noi intram pe frecvența TVR 2. Îi zicea «Rondul de noapte», dar emiteam din Costinești.

Era național, dar doar noaptea. Cred că pe la 22 seara se termina TVR 2 și începeam noi pe aceeași rețea. Apoi am construit noi PRO FM-ul. Unii dintre ei s-au prăpădit, Dumnezeu să-i odihnească. Acolo am fost redactori muzicali. Puneam niște casete și trăgeam videoclipuri de la Super Channel. Din biblioteca aia alegeam ce muzică vreau să pun.

Sârbu ne-a încercat. A adus niște camere să dăm probă și cu fața. Intuia foarte bine niște lucruri și avea ochi pentru oameni. Nu știu cum făcea, dar îi punea în valoare. Avea nas pentru așa ceva. Avea și ureche, și ochi”, i-a povestit Moisescu lui Gojira.

Legat de emisiunea Apropo TV, Andi a zis că de cele mai multe ori pune bani din buzunar ca să completeze costurile de producție.

„Noi avem doar product-placement niște secunde. Eu pot acoperi doar o parte din costuri. În mintea mea apare că e ok. Secretul e că în continuare niște activități nu sunt prevăzute în buget, e din partea mea. E voluntariatul meu. Aș fi ipocrit să spun că nu am și beneficii de pe urma Apropo TV”, a mai dezvăluit Andi Moisescu.

