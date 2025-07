Andi Moisescu își spală și calcă singur. Prezentatorul a scăpat-o pe Olivia Steer de mai multe sarcini

Andi Moisescu, cunoscut pentru stilul său mereu impecabil, a dezvăluit recent într-un podcast că eleganța nu se oprește la aparițiile publice – ea începe din interiorul propriei case. Vedeta PRO TV a mărturisit că își calcă singur cămășile și își pregătește cu atenție fiecare ținută, fără a lăsa această responsabilitate pe umerii soției sale, Olivia Steer.

Obișnuit să locuiască singur pentru o bună perioadă de timp, Andi a învățat să spele, să calce și să aibă grijă de garderoba sa ca un adevărat profesionist.

„Am avut ani în care mi-am călcat cămășile și în continuare insist să fac asta și în general să-mi calc lucrurile. Eu am stat ani de zile singur, normal că am învățat să-mi spăl singur, să-mi calc. Și nu doar că am învățat, am desăvârșit arta spălatului, arta curățatului”, a povestit Andi Moisescu.

Andi Moisescu se ocupă singur de spălarea hainelor sale

Gestul său este un exemplu demn de urmat pentru mulți bărbați care încă lasă întreținerea hainelor în grija partenerelor. Andi Moisescu dovedește că eleganța autentică nu înseamnă doar a purta haine frumoase, ci și a le îngriji cu responsabilitate. Soțul Oliviei Steer a mărturisit că a învățat cum să pună corect hainele la uscat, astfel că atunci când trebuie să le calce să-i fie mai ușor.

„Dacă tu le-ai pus corect la uscat și le-ai întins cum trebuie, în locurile în care trebuie și le-ai și spălat cum trebuie, e mult mai ușor și la călcat.

Sunt multe aspecte… Prima oară când am pus tricoul cum l-am nimerit, el era foarte șifonat. Deci e foarte important să-l întind cum trebuie, apoi îl luam după rastelul de rufe și-l înghesuiam și se șifona și mai mult”, a mai spus Andi Moisescu.

Andi Moisescu, căsătorie fericită cu Olivia Steer

Andi Moisescu este căsătorit de 20 ani cu Olivia Steer, iar juratul de la „Românii au talent” susține că nu există niciun secret al longevității relației lor. Într-un interviu pentru Revista VIVA!, vedeta a spus pe ce se bazează căsnicia cu mama copiilor lui.

„N-am un secret propriu. Cred că ține, în cele din urmă, de fiecare în parte. Mă rog, e mult mai ușor atunci când oamenii se iubesc. Mai ales dacă iubirea e necondiționată”, a declarat Andi Moisescu pentru VIVA!.

În căsnicia cu Olivia Steer, Andi Moisescu se bazează pe spontaneitate și pe detalii. Întrebat cum este el ca soț, răspunsul său a fost: „Sunt precum gustările grecești. Câte puțin din fiecare și pe cât posibil cu ceva surprize la mijloc. Mă bazez și pe spontaneitate, și pe detalii. Și, în general, pe iubire”. Ca în orice familie, situațiile tensionate nu lipsesc.

Juratul de la „Românii au talent” consideră că după atâția ani de căsnicie, discuțiile în contradictoriu se întâmplă tot mai rar. „Nu vreau să pozez în vreun expert, departe de mine gândul. Dar, o să vezi, după 10-15 ani de căsnicie, se tensionează tot mai rar discuțiile. Te enervezi mai puțin și te bucuri mai mult. Mai ales dacă nu ții cu dinții să ai dreptate”, a mai declarat Andi Moisescu pentru sursa mai sus menționată.