Un procuror a folosit termenul pentru prima dată într-un caz, în 2025

Termenul „terorismul nihilist” a fost folosit în martie 2025, de un procuror, în contextul procesului lui Jack Roker, un tânăr de 19 ani din Florida, acuzat de deținerea de materiale pornografice infantile și abuzuri extrem de violente, relatează Meduza.io.

Acuzatul, Jack Roker, era membru al unei comunități online numite „764”, fiind regăsită în grupuri pe Discord, Telegram și alte câteva platforme.

Fondatorul comunității este Bradley Cadenhead, un adolescent din Texas (764 sunt primele trei cifre ale codului său poștal). A fost arestat în 2021, la vârsta de 15 ani, și condamnat la 80 de ani de închisoare în 2023.

Persoanele asociate cu „764” au fost arestate în mod regulat

De atunci, persoane asociate cu „764” au fost arestate în mod regulat pentru pornografie infantilă, răpire, viol, crimă și incitare la sinucidere în Statele Unite, Canada, Brazilia, Regatul Unit, Germania, Italia, Suedia, Finlanda și Australia. Mulți dintre cei arestați erau minori, la fel ca victimele lor.

În 2021, americanul Sam Hervey, în vârstă de 25 de ani, care călătorea prin Eurasia, a rămas blocat în Kârgâzstan din cauza pandemiei COVID-19. În această perioadă, a întâlnit-o pe Fmlk, o fată de 15 ani din Europa de Est, pe Discord. Hervey era deprimat, iar Fmlk l-a convins să se sinucidă. S-a sinucis prin autoincendiere, iar fapta a fost transmisă în direct, online.

Fmlk a declarat ulterior pentru The Washington Post, vorbind anonim, că a existat o competiție în cadrul comunității „764” pentru a vedea cine poate face cel mai oribil lucru, iar sinuciderea lui Hervey a fost „descoperirea” ei personală.

Nino Luciano, un german care trăia în România, a transmis în direct un atac cu cuțitul

Un caz important este cel al lui Nino Luciano, un german de 17 ani, care trăia în România. În 2023, acesta a transmis live pe internet un atac cu cuțitul asupra a două persoane, una dintre ele murind. Luciano a fost condamnat la 14 ani de închisoare.

Într-un alt exemplu, Nikita Kasap, un tânăr de 17 ani din Wisconsin, de origine moldovenească, a ucis doi membri ai familiei sale, a furat arme, bani, laptopuri, telefoane, bijuterii și o mașină, plecând ulterior cu ea. Acesta a fost arestat în Kansas. Totodată, autoritățile au descoperit că plănuia un atac asupra lui Donald Trump.

Nihilismul extremist este descris ca o „anti-ideologie”, concentrându-se pe răspândirea haosului și distrugerea valorilor fundamentale ale societății. Aceasta include încălcarea tabuurilor sociale, inclusiv a celor legate de valoarea vieții umane și protecția copiilor.

Formarea comunităților nihiliste, influențată de pandemia de COVID-19

Pandemia de COVID-19 a intensificat interacțiunea online, favorizând formarea unor comunități nihiliste. Potrivit cercetătorului Simon Purdue, aceste grupuri promovează „doomerismul”, o lipsă de credință în orice și o respingere a tuturor valorilor.

Deși nu există o formulă universală pentru identificarea potențialilor teroriști, factorii de risc includ mediul familial instabil, sărăcia, bullying-ul și izolarea socială.

Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură - Video

Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Știri România 13:48
Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Ce cred muzicienii despre Lolita Cercel: de la „nu putem ignora schimbarea" la acuzații de „trișat"
Analiză
Știri România 13:00
Ce cred muzicienii despre Lolita Cercel: de la „nu putem ignora schimbarea” la acuzații de „trișat”
Carrefour sau „CarFur"? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Fanatik.ro
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…"
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!"
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge"
Stiri Mondene 15:08
Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge”
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri"
Stiri Mondene 14:31
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri”
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil". Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
ObservatorNews.ro
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este..."
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024"
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani
KanalD.ro
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani

Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace". Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură - Video
Politică 14:58
Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură – Video
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Politică 12:30
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie" ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un "job" la Lidl. Deține o avere impresionantă
Fanatik.ro
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată