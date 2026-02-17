Un procuror a folosit termenul pentru prima dată într-un caz, în 2025

Termenul „terorismul nihilist” a fost folosit în martie 2025, de un procuror, în contextul procesului lui Jack Roker, un tânăr de 19 ani din Florida, acuzat de deținerea de materiale pornografice infantile și abuzuri extrem de violente, relatează Meduza.io.

Acuzatul, Jack Roker, era membru al unei comunități online numite „764”, fiind regăsită în grupuri pe Discord, Telegram și alte câteva platforme.

Fondatorul comunității este Bradley Cadenhead, un adolescent din Texas (764 sunt primele trei cifre ale codului său poștal). A fost arestat în 2021, la vârsta de 15 ani, și condamnat la 80 de ani de închisoare în 2023.

Persoanele asociate cu „764” au fost arestate în mod regulat

De atunci, persoane asociate cu „764” au fost arestate în mod regulat pentru pornografie infantilă, răpire, viol, crimă și incitare la sinucidere în Statele Unite, Canada, Brazilia, Regatul Unit, Germania, Italia, Suedia, Finlanda și Australia. Mulți dintre cei arestați erau minori, la fel ca victimele lor.

În 2021, americanul Sam Hervey, în vârstă de 25 de ani, care călătorea prin Eurasia, a rămas blocat în Kârgâzstan din cauza pandemiei COVID-19. În această perioadă, a întâlnit-o pe Fmlk, o fată de 15 ani din Europa de Est, pe Discord. Hervey era deprimat, iar Fmlk l-a convins să se sinucidă. S-a sinucis prin autoincendiere, iar fapta a fost transmisă în direct, online.

Fmlk a declarat ulterior pentru The Washington Post, vorbind anonim, că a existat o competiție în cadrul comunității „764” pentru a vedea cine poate face cel mai oribil lucru, iar sinuciderea lui Hervey a fost „descoperirea” ei personală.

Nino Luciano, un german care trăia în România, a transmis în direct un atac cu cuțitul

Un caz important este cel al lui Nino Luciano, un german de 17 ani, care trăia în România. În 2023, acesta a transmis live pe internet un atac cu cuțitul asupra a două persoane, una dintre ele murind. Luciano a fost condamnat la 14 ani de închisoare.

Într-un alt exemplu, Nikita Kasap, un tânăr de 17 ani din Wisconsin, de origine moldovenească, a ucis doi membri ai familiei sale, a furat arme, bani, laptopuri, telefoane, bijuterii și o mașină, plecând ulterior cu ea. Acesta a fost arestat în Kansas. Totodată, autoritățile au descoperit că plănuia un atac asupra lui Donald Trump.

Nihilismul extremist este descris ca o „anti-ideologie”, concentrându-se pe răspândirea haosului și distrugerea valorilor fundamentale ale societății. Aceasta include încălcarea tabuurilor sociale, inclusiv a celor legate de valoarea vieții umane și protecția copiilor.

Formarea comunităților nihiliste, influențată de pandemia de COVID-19

Pandemia de COVID-19 a intensificat interacțiunea online, favorizând formarea unor comunități nihiliste. Potrivit cercetătorului Simon Purdue, aceste grupuri promovează „doomerismul”, o lipsă de credință în orice și o respingere a tuturor valorilor.

Deși nu există o formulă universală pentru identificarea potențialilor teroriști, factorii de risc includ mediul familial instabil, sărăcia, bullying-ul și izolarea socială.