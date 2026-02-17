Cei mai importanți specialiști în educație vin în România

În acest context tensionat, Bucureștiul va găzdui pe 10 mai 2026, la Sala Palatului, conferința „Părinte conștient, copil împlinit”, un eveniment de referință care reunește pentru prima dată pe aceeași scenă trei dintre cele mai influente voci internaționale în educație: Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch.

Summitul își propune să ofere părinților și educatorilor instrumente concrete pentru a înlocui pedepsele și controlul cu o conectare emoțională reală, singura barieră eficientă împotriva comportamentelor agresive.

Violența nu apare din senin, ci este un strigăt de ajutor

Specialiștii avertizează că violența nu apare niciodată din senin, ci este adesea strigătul de ajutor al unui copil care se simte neînțeles sau deconectat de adulții din viața sa. Într-o eră în care vârsta de acces la rețelele sociale a scăzut la 5 ani, iar peste 55% dintre părinții români recunosc că au dificultăți majore de comunicare cu proprii copii, evenimentul vine să adreseze cauzele profunde ale acestor rupturi.

Schimbarea începe cu părintele

Mesajul central al conferinței este unul revoluționar: pentru a schimba comportamentul copilului, trebuie mai întâi să transformăm modul în care adultul își gestionează propriile reacții și răni emoționale.

Programul zilei de 10 mai promite o experiență transformatoare.

Dr. Shefali Tsabary – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autoare de bestselleruri New York Times și pionieră a mișcării de Parenting Conștient, Dr. Shefali mută accentul de la „corectarea copilului” la transformarea interioară a adultului.

Alfie Kohn – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autorul volumului-cult „Parenting necondiționat”, Alfie Kohn este unul dintre cei mai respectați critici ai sistemelor bazate pe pedepse, recompense și competiție.

Neale Donald Walsch – LIVE – video, din Oregon, SUA

Autorul seriei „Conversații cu Dumnezeu” va susține o prezentare specială despre „Cinci pași esențiali pentru a deveni un adult conștient și un părinte inspirat”, oferind instrumente aplicabile în viața de zi cu zi.

Biletele sunt disponibile la prețuri variabile în funcție de categoria de loc și pot fi achiziționate online de pe eventim.ro , iabilet.ro , more.ro și salapalatului.ro. Conferința beneficiază de traducere simultană în limba română.

