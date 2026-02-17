Creșterea financiară reflectă o realitate îngrijorătoare: tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de vedere, ceea ce a generat o cerere mai mare pentru specialiști în oftalmopediatrie.

„Piața serviciilor medicale private devine din ce în ce mai segmentată, iar pacienții caută expertiză dedicată, nu doar servicii generaliste. În rândul copiilor este nevoie de specialiști care înțeleg nevoile specifice, iar precizia este vitală. Dezvoltarea Infosan nu este doar despre cifre, strategia noastră a fost gândită pentru a răspunde unei nevoi reale de pe piață – aceea de a oferi soluții medicale și de tratament la standarde europene, chiar aici în România”, a declarat Rareș Ciubotaru, director executiv Infosan.

Pentru 2026, Infosan estimează o creștere a veniturilor între 10% și 20%, cu o țintă medie de 15%. Extinderea capacității operaționale prin deschiderea unei noi clinici în București va sprijini acest avans. Investiția, evaluată la aproximativ 2,2 milioane de euro, va permite accesul unui număr mai mare de pacienți la servicii de calitate, reducând timpii de așteptare pentru consultații și intervenții chirurgicale complexe.

Strategia pentru 2026 include optimizarea fluxurilor medicale, investiții în tehnologie și echipamente moderne, dar și extinderea echipei de specialiști. Totodată, Infosan va continua campaniile de screening oftalmologic gratuit în grădinițe prin intermediul Asociației Infosan pentru Eliminarea Orbirii Prevenibile, inițiativă lansată în 2024. Programul urmărește identificarea precoce a afecțiunilor de vedere la copii, prevenind complicațiile severe, inclusiv pierderea ireversibilă a vederii.

