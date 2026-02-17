Populația va primi alerte pe telefon, în caz de pericol

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) anunță măsuri stricte pentru gestionarea viscolului: drumurile cu risc ridicat de înzăpezire ar putea fi închise preventiv, iar populația va primi alerte pe telefon în caz de pericol.

Pentru a evita blocajele, transferurile de pacienți între spitale vor fi limitate la maximum. În paralel, utilajele de deszăpezire și echipajele ISU vor acționa prioritar pentru a escorta ambulanțele.

De asemenea, autoritățile locale au început monitorizarea persoanelor aflate în situații de risc, precum bolnavii care necesită dializă sau gravidele aflate în ultimele săptămâni de sarcină.

Mobilizare la nivelul DSU în fața ninsorilor abundente: autoritățile au dispus marți o serie de acțiuni preventive și operative, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de viscol pentru mai multe regiuni din țară.

Măsuri de ultimă oră în zonele sub cod portocaliu. Grupele operative ale pompierilor au fost activate, iar autoritățile locale au fost convocate în ședințe de urgență. Se ia în calcul oprirea traficului pe sectoarele de drum critice pentru a preveni înzăpezirea, iar sistemul RO-ALERT va fi utilizat pentru a transmite informații în timp real cetățenilor afectați.

Suplimentarea forțelor în județele afectate

MAI a activat deja grupa operativă centrală, în timp ce IGSU a demarat manevrele pentru suplimentarea forțelor în județele cele mai afectate. Personalul și tehnica de intervenție sunt direcționate strategic către zonele sub cod portocaliu, pentru a răspunde rapid oricăror situații de urgență.

O atenție deosebită este acordată persoanelor vulnerabile. Autoritățile au început monitorizarea pacienților dializați și a femeilor însărcinate aflate aproape de termen, dispunând relocarea sau evacuarea preventivă a acestora. Măsura vizează evitarea unor situații critice în cazul în care drumurile ar deveni impracticabile din cauza viscolului, blocând accesul ambulanțelor.

Zeci de instituții, gata să intervină

Totodată, s-au dispus măsuri speciale în sănătate: transferurile de pacienți sunt limitate la cazurile critice, iar ambulanțele vor beneficia de sprijinul drumarilor și al pompierilor. Această cooperare interinstituțională este esențială pentru a debloca rutele și a facilita accesul rapid al medicilor în zonele afectate de viscol.

„Toate aceste activităţi se desfăşoară în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră), cu instituţiile aflate în coordonarea DSU (IGSU şi IGAv), cu structurile aflate în coordonare operaţională (Serviciile de Ambulanţă, Unităţile de Primiri Urgenţe şi Serviciile Publice Salvamont), precum şi cu Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi autorităţile administraţiei publice locale. Prioritatea rămâne protejarea vieţii şi prevenirea situaţiilor în care intervenţia devine dificilă din cauza blocajelor generate de viscol”, au transmis reprezentanții DSU.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, mai multe avertizări de vreme severă. Din această seară, în București și 12 județe intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă de până la 50 de centimetri, iar o informare de vreme rece, viscol și polei vizează majoritatea zonelor până joi dimineață.

Vremea se răcește semnificativ, astfel că România va fi afectată de cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, cu temperaturi care vor scădea până la -10 grade Celsius noaptea, a anunțat directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, marți, la Antena 3.





