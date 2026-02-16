Pensia calculată pentru o femeie din Polonia, după 20 de ani de muncă în Germania

După 20 de ani de muncă în străinătate, doamna Elżbieta din orașul polonez Mysłowice a aflat valoarea viitoarei sale pensii: între 520 și 600 de euro pe lună, adică aproximativ 2.200–2.500 de zloți.

Femeia a plecat în Germania la vârsta de 41 de ani, după moartea soțului, iar situația dificilă în care se afla a obligat-o să accepte un loc de muncă drept îngrijitoare. Inițial a planificat o plecare scurtă, însă în cele din urmă a lucrat peste hotare 20 de ani, plătind regulat contribuțiile în sistemul german.

În 2025, la 61 de ani, doamna Elżbieta a solicitat calcularea viitoarei pensii, după ce, timp de două decenii a achitat conștiincios contribuțiile. Nu se aștepta la o avere, dar conta pe un sentiment de siguranță. Doar că suma s-a dovedit pentru ea o mare dezamăgire, scrie money.pl.

„Am crezut că este o greșeală. Oamenii spuneau că în Germania pensionarii trăiesc ca în reclame. Dar pentru a primi acest lux german, trebuie să muncești de două ori mai mult decât mine”, spune femeia.

Cum se dobândește dreptul la pensie în Germania

Sistemul de pensii din Germania funcționează pe un principiu fundamental diferit de cel al multor alte state europene, punând accentul pe contributivitate strictă și echitate individuală, mai degrabă decât pe o plasă de siguranță universală în cadrul sistemului de asigurări.

În Germania, dreptul la pensie se dobândește în funcție de vârstă, vechime în contribuții și tipul de pensie (standard, anticipată, pentru persoane cu dizabilități etc.). Regulile sunt stabilite de sistemul previdențial german (Deutsche Rentenversicherung) și se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv cetățenilor români rezidenți în Germania.

Pensia standard (de bătrânețe)

  • Pentru majoritatea persoanelor, pensia standard se poate obține la 67 de ani, cu minimum 5 ani (60 de luni) de contribuții la sistemul public de pensii.
  • Vârsta de pensionare a crescut treptat de la 65 la 67 de ani și este calculată exact în funcție de data nașterii, astfel încât unele persoane pot ieși la pensie cu câteva luni mai devreme sau mai târziu.

Pensia anticipată

  • Există scheme de pensie anticipată pentru anumite categorii (ex. persoane cu dizabilități, vechime deosebit de lungă), dar condițiile sunt stricte și pot include penalizări pentru pensionare mai devreme.
  • Pentru persoanele cu dizabilități, se poate accesa pensia fără penalizări la 50% grad de dizabilitate și minimum 35 de ani de contribuții.

Pensia pentru vechime deosebit de lungă

  • Persoanele cu 45 de ani de contribuții pot beneficia de pensie fără penalizări, indiferent de dizabilitate, dar condiția este foarte strictă.

Contribuția determină câte puncte de pensie acumulezi

În Germania nu există o pensie minimă legală. Cu cât venitul dumneavoastră este mai mare, cu atât contribuțiile pe care le plătiți la asigurarea de pensii sunt mai mari, iar aceste contribuții determină câte puncte de pensie (așa-numitele Entgeltpunkte) acumulați.

Elemente-cheie ale calculului (valabile pentru 2025/2026):

  • Punctul de pensie: Dacă încasezi salariul mediu brut pe an (estimat la 50.493 de euro pentru 2025), primești un punct de pensie.
  • Valoarea punctului: Începând cu iulie 2025, valoarea unui punct de pensie este de 40,79 euro (aceeași valoare în toată Germania).
  • Formula de calcul: Pensia brută = Numărul de puncte x Factorul de acces x Valoarea actuală a punctului x Factorul tipului de pensie.

Exemplu concret: Dacă o persoană a lucrat 5 ani în Germania cu un salariu mediu, acumulând astfel 5 puncte de pensie, calculul ar fi: 5 puncte x 40,79 euro = 203,95 euro (brut/lună).

Dacă nu vă pensionați anticipat și dacă este o pensie obișnuită pentru limită de vârstă, atunci factorul de acces și factorul de tip de pensie sunt egali cu 1.

De asemenea, dacă venitul a fost sub media pe economie, punctajul acumulat va fi mai mic, rezultând o pensie proporțional mai scăzută. În cazurile în care pensia nu acoperă nevoile de bază, b

Condiții pentru românii din Germania

Românii pot beneficia de pensie în Germania dacă au minimum 5 ani de contribuții la sistemul public de pensii, indiferent de cetățenie.

Perioadele de contribuții din România pot fi luate în calcul în cadrul sistemului comunitar, dar pensia se solicită de la fiecare stat în parte, în momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare din statul respectiv.

