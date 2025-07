Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, vedeta de la PRO TV a precizat că nu are noi talente despre care publicul să nu știe, dar că odată cu înaintarea în vârstă apar pasiuni noi, pe care le îmbrățișează cu drag.

„La mine e foarte dificil, să-ți zic și de ce. Pentru că, într-un fel sau altul, sunt pe scenă de foarte mulți ani și, prin prisma meseriei, fiind persoană publică, am tot comunicat despre tot ce am talent. Deci practic nu mai am nimic nou, ceva ce să fie vreun secret nedescoperit încă, de care să știu doar eu și pe care l-am ținut ascuns și, când fac 30 de ani de «Românii au talent», atunci o să zic: «Știți ceva, eu eram un băiat care făcea ikebana și n-am vrut să spun niciodată chestia asta, că aveam o pasiune nebună pentru ikebana». Nu!

Ce se poate întâmpla, pentru că tot viața mi-a arătat, în timp noi ne descoperim pasiuni noi… Eu habar n-aveam, de exemplu, când aveam 30 de ani, că o să ajung să fac o pasiune pentru sailing sau că o să fac o pasiune pentru snowboarding. Sau că la 50 de ani o să mă apuc de kite. Habar n-aveam, s-a întâmplat… Am fost într-un context, am văzut pe unii, am zis: «Hai să încerc și eu, că e interesant»”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Trump schimbă cursul războiului comercial întorcând situația în favoarea sa. Explicațiile analiștilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Ajuns la aproape 53 de ani, vârstă pe care o va împlini la finalul lunii octombrie, juratul de la „Românii au talent” afirmă că noua lui pasiune nu i-a adus încă vânătăi, dar că semnele pot apărea oricând pe corp, dacă insistă să facă în continuare kite.

„Cea mai nouă pasiune e asta legată de kiting, cu zmeul. În care eu încerc toate variantele în care pot să mă bucur de apă. Să știi că vânătăile n-au venit încă, urmează. La kite, la început nu sunt trântele, e invers ca la snowboarding. La snowboarding începi cu foarte multe trânte, iei trânte, ai vânătăi… în toate felurile. Cred că nu mai știu câte, probabil că am depășit ordinul miilor. Și nicio trântă nu seamănă cu alta. În care te dor coaste, mâini rupe, am avut și mâna ruptă, deci le-am făcut pe toate.

La kite este… Pentru că e foarte periculos, că e putere mare de tot, dacă îl scapi cumva în putere, te ia de te izbește, poate să te și omoare, adică la modul ăla… Nu-ți permiți! Și tu întâi înveți să-l controlezi pe el și abia după ce înveți să-l controlezi, încerci să te ridici cu el din apă… După ce începi să te ridici și începi să mergi, în stânga, în dreapta, frumos… și să faci tranzițiile, după aia începe să te mănânce… Că așa suntem noi, oamenii. Și zici: «Nu contează că am 53 de ani, fac eu o săritură acum»! Și în momentul ăla tragi de manșe, te ridici, pui putere în el, sari, și cânt aterizezi… bum! Și de acolo începi trântele”, a mai afirmat Andi Moisescu pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE