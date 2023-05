Tânăra a devenit cunoscută publicului larg după participarea la „X Factor”, celebra emisiune de la Antena 1. A impresionat publicul, dar și jurații cu vocea ei, în special pe Ștefan Bănică jr, care a și promovat-o intens pe Andrada Precup la concertele lui, când au urcat împreună pe scenă.

Andrada Precup: „S-a încheiat o nouă etapă”

Acum, Andrada Precup a absolvit Liceul Național de muzică „George Enescu”. Într-o postare pe pagina ei oficială de Facebook, ea le-a mulțumit profesorilor, dar a și postat câteva fotografii de la ultima zi de liceu. Apare cu toca pe cap alături de colegii ei și de dascăli. „Timpul a trecut, iar eu am ajuns la finalul celor patru ani de liceu”, și-a început confesiunea pe Facebook tânăra artistă.

„Ieri dimineață, mă pregăteam să merg la școală ca într-o zi obișnuită, dar când am pășit pe scena colegiului și am ascultat discursurile colegilor, profesorilor și doamnelor director, am realizat că s-a încheiat o nouă etapă. Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru că s-au adaptat la stilul meu de lucru, pentru că mi-au oferit sprijin de fiecare dată, dar nu în ultimul rând, îi mulțumesc doamnei Dana Bartzer, pentru că a pășit cu mine pe drumul cunoașterii, pentru că mi-a fost alături de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că m-a ajutat să evoluez

Recomandări DOCUMENTE. Politizarea primăriilor în lumina reflectoarelor: rețeaua PNL, implicată în organizarea concertului lui Robbie Williams din București

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Și să îmi pun toate atuurile în valoare. Aici, în familia Enescu, așa cum spune doamna directoare, am întâlnit o a două mamă. Acum, știu că atunci când mi se va face dor, mă voi întoarce acasă la Enescu, dar și acasă la SPDV, școala în care am crescut și în care m-am simțit ca într-o familie”, a încheiat ea.

Andrada Precup a lansat prima ei melodie din carieră

În 2022, Andrada Precup a lansat prima ei melodie din carieră. Cântăreața nevăzătoare care a câștigat „X Factor” 2020 a fost foarte mândră de reușita ei în industria muzicală.

„Bumerang” e prima piesă din cariera de artist a Andradei Precup. Piesa a fost distribuită pe canalul oficial de YouTube Cat Music. „A sosit momentul mult așteptat! Sper să vă placă această piesă, căci mie îmi este foarte dragă!”, a transmis atunci tânăra artistă, care și-a făcut debutul la TV cu această melodie. A apărut la „Neatza cu Răzvan și Dani”, la Antena 1, dar și la Metropola TV.

Recomandări PORTRET. Un bărbat cu dizabilități din Făurei schimbă destinele tinerilor romi, pe care îi convinge să meargă la facultate: „Avem astăzi ingineri, medici”

Prima melodie din cariera Andradei Precup e una de dragoste. „Ți-ai devenit pigment / În inimă pe moment / Și viața a prins în doi nuanțe noi / Fără tine ce aș fi? / Inimi pe tavă noi am pus”, sunt câteva dintre versurile piesei.

Andrada Precup a câștigat 50.000 de euro la „X Factor” 2020

Andrada Precup a câștigat finala „X Factor” sezonul 9 și premiul în valoare de 50.000 de euro. În audiții a ridicat publicul în picioare și l-a făcut pe Ștefan Bănică jr să plângă, după ce a interpretat „Lie, ciocârlie”. Finala „X Factor”, sezonul 9, a avut loc pe 18 decembrie 2020.

„Cred că Dumnezeu, în schimbul deficienței mele, mi-a dat acest har de a cânta și de a bucura sufletele oamenilor”, a declarat concurenta pe scena „X Factor”. În urmă cu cinci ani, ea participa la concursul „Românii au talent”, unde a interpretat melodia „Memories” a lui Nicole Cherry.

Playtech.ro Gabriela Cristea a apărut băută la TV? Acuzații șocante: 'Stare vizibilă de incoerență'

Viva.ro Cum arată acum Gogoașă din Trăsniții. Cu ce se ocupă în prezent, după ce s-a operat de cancer: 'Pentru bani...'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Irinel Columbeanu se întoarce în afaceri și dezvăluie cum a falimentat: ”A dus la tocarea întregii averi”! Exclusiv

Știrileprotv.ro Emilia Ghinescu, transformare incredibilă. Cum a reușit să slăbească 50 de kilograme. GALERIE FOTO

Observatornews.ro Şi-a comandat haine de peste 600 de lei, dar când a deschis coletul şi a văzut ce a primit a sunat imediat la poliţie

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Ce i s-a întâmplat unei tinere care a leșinat într-o parcare din București: 'Nu pot să îmi revin din plâns'