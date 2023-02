Pe canalul său de YouTube, Andreea Antonescu a postat un videoclip în care răspunde curiozităților fanilor săi în legătură cu emisiunea „America Express”. Artista a participat la show alături de Andreea Bălan, iar mulți se așteptau ca ele să se certe. În trecut, relația lor de prietenie a mai suferit mai multe întreruperi, însă s-au iertat și s-au susținut reciproc din momentul în care Andreea Bălan a făcut stop cardio-respirator pe masa de operație.

Fanii au întrebat-o pe cântăreață cum s-a simțit să împartă din nou totul cu Andreea Bălan, la fel cum făceau pe vremea când aveau doar 16 ani și mergeau în turneu cu trupa Andre.

„Mi-am dat seama încă din start, încă de când am acceptat această provocare, că vom fi exact noi, cele de acum 20 de ani. Mă bazam că între timp am mai acumulat niște experiență de viață, am mai citit niște cărți amândouă, ne-am mai aliniat cu planetele și Universul, suntem mame. Ne-au mai unit și alte experiențe grele, care ne-au arătat că indiferent de orice am fost una lângă cealaltă și ne-am susținut atunci când ne-a fost greu. Am bănuit că vor fi și episoade, secvențe, secunde mai dificile, dar ne-am bazat pe noi și am considerat că putem trece cu brio și peste situațiile mai puțin comode”, a mărturisit Andreea Antonescu.

De asemenea, vedeta a fost întrebată cu cine ar fi vrut să o înlocuiască pe Andreea Bălan la America Express, dacă ar fi avut această opțiune. Fără să stea prea mult pe gânduri, Andreea Antonescu a răspuns că l-ar fi luat pe fratele ei, cu care are o relație foarte bună.

„E o întrebare foarte bună. După episodul cu America Express, mi-am dat seama că partenerul/partenera pe care o ai acolo trebuie să fie o persoană apropiată ție, o persoană cu care să te completezi, o persoană pe care să o cunoști foarte bine. M-am bucurat mult că am plecat cu Andreea, pentru tot trecutul pe care l-am avut împreună și pentru faptul că noi ne cunoaștem foarte bine. Dacă ar fi să mai am o opțiune, ar fi fratele meu, cu care am o relație foarte strânsă. Atunci da, dacă ar fi altă opțiune în afară de Andreea, ar fi fratele meu, Răzvan.”

Ce spunea Andreea Bălan despre „America Express”

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, și Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, formează o echipă la „America Express”, show ce se difuzează în prezent la Antena 1. Filmările s-au încheiat de ceva timp, iar acum, artista a făcut dezvăluiri interesante despre concurs.

„În primul rând, ca să vii în acest concurs trebuie să fii foarte puternic mental și fizic. Eu am refuzat ani la rând, iar anul acesta, cu trei luni înainte, am început să mă antrenez fizic, să fac mai multă sală, mai multe abdomene. Psihic trebuie să fii foarte puternic și să urmărești celelalte sezoane, să vezi unde s-au enervat ceilalți, de ce și să-ți dai seama că nu e nimic personal în momentul în care cineva te refuză la autostop, cineva nu-ți deschide ușa să te primească.

Trebuie să lași brandul și numele acasă, iar acolo să fii nimeni în drum. În acest concurs ești nimeni în drum și depinzi de ajutorul oamenilor să te ajute. Cu cât ești mai plăcut și mai plăpând, atunci oamenii te ajută”, a mărturisit Andreea Bălan în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

