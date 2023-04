La doar trei luni după ce au devenit părinți, Andreea Antonescu anunța despărțirea de Victor Vrînceanu. Cântăreața spunea că separarea a avut loc din cauza nepotrivirii de caracter. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi au rămas în relații bune de dragul fetiței lor, Venice Victoria.

Fosta concurentă de la America Express a crezut în relația cu jurnalistul, însă pe parcursul totul s-a schimbat între ei. Andreea Antonescu nu și-a dorit despărțirea, însă a încercat toate soluțiile pentru a salva relația, dar fără succes.

„Bineînțeles că am crezut de fiecare dată în fiecare poveste pentru că altfel nu m-aș fi aventurat și nu aș fi ajuns în acest punct. A face un copil nu este egal cu a pleca într-o excursie sau a face planuri de o lună, două, trei cu omul respectiv. Bineînțeles că am încercat să găsesc toate variantele și toate posibilitățile, dar, în momentul în care realizezi că nu sunt soluții, cel puțin pe moment, nu ai alternative”, a declarat Andreea pentru ego.ro.

Artista nu își mai alăptează fetița. Micuța Venice Victoria a făcut intoleranță la lactoză, iar Andreea Antonescu s-a oprit din alăptat. După ce a născut, vedeta și-a recăpătat imediat silueta fără prea mult efort.

Recomandări De ce este pierderea animalului de companie atât de dureroasă: „Aici zac rămășițele celui care posedă frumusețe fără vanitate și putere fără insolență”

„O să fiu sinceră, nu am făcut ceva anume. Mi-am ocupat timpul cu fetița mea. Chiar ieri mă uitam că îmi propusesem de ceva timp să merg la sală, dar am făcut brațe. Dacă ridici copilul, îl lași jos, îl duci la baie să îl speli, îl lași jos, te duci cu el jos, apoi urci, îți dai seama că îmi lucrez mușchii la maxim. Îți zic sincer, sunt o persoană foarte modestă, dar, pe de altă parte, să vezi ce abdomen am! (râde) Nu alăptez în momentul acesta, am alăptat o perioadă, până când fetița mea a făcut intoleranță la lactoză și atunci a trebuit să oprim procesul.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%”

Fostul iubit al cântăreței a făcut primele declarații despre separare într-un interviu pentru CANCAN. Victor Vrînceanu și-ar fi dorit să își petreacă mai mult timp cu fiica lui, Venice Victoria, însă Andreea Antonescu nu a fost de acord cu programul pe care el l-a propus inițial. Până la urmă, cei doi au ajuns la un numitor comun, iar jurnalistul își poate lua fetița două weekenduri pe lună și o poate vedea oricând dorește.

Recomandări Reportaj dintr-o călătorie pentru o inimă sănătoasă. Sute de copii zboară anual la o clinică din Italia, unde medicii le oferă șansa pe care nu o au în România

„Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat. Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea.”

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Poliția a identificat două dintre cele opt persoane care s-au înecat încercând să treacă ilegal din Canada în SUA

Știrileprotv.ro O femeie a murit, iar soțul ei este în comă după ce au mâncat pește. Ce au descoperit autoritățile

FANATIK.RO De ce nu este bine să doarmă câinele în pat cu tine. Mulți români fac această greșeală uriașă

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Horoscop zilnic, 2 aprilie. Nativii Capricorn și Scorpion, printre norocoși