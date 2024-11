„Am ales Palma de Mallorca pentru că locația de ceremonie era una de poveste. M-am uitat și la alte destinații, dar nimic nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Când am găsit această locație, am zis că asta este. Ceva de vis!”, a declarat Ana Maria Barnoschi la Fresh by Unica.

„Când le-am dat mail celor de acolo, mi-au spus că agenda pe 2024 este închisă. Dar am găsit o variantă. Am zis că trebuie să se poată!”, a mai spus aceasta.

Nunta organizată într-o destinație exotică nu a fost lipsită de controverse. Familia și apropiații au avut opinii diverse.

„La început, mama mea a avut ceva de comentat: De ce nu faci nunta în România? De ce acolo? Dar i-am spus: Mamă, dacă asta îmi doresc… Până la urmă, toată lumea a acceptat decizia noastră și a fost alături de noi”, a mai explicat Ana Maria.

În ziua cea mare, Ana Maria a strălucit în două rochii de mireasă, fiecare aleasă cu grijă pentru momentele speciale ale evenimentului. Pentru ceremonia religioasă, a optat pentru o rochie elegantă, strânsă pe talie, în timp ce pentru petrecerea de la restaurant a purtat o creație vaporoasă, semnată de designerul român Clara Rotescu.

Ana Maria Barnoschi și Vlad Bălău formează de mai mulți ani unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi se înțeleg foarte bine și se completează în multe situații.

„Noi nu ne certăm, discutăm. Dacă avem vreo nemulțumire, lămurim problema. Eu sunt cea care se enervează mai mult, dar mă temperez. Am învățat să lucrez la asta și să explic problema astfel încât să știu că el înțelege ceea ce vreau eu să-i transmit”, a mărturisit Ana Maria.

