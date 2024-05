În anul 2004, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au decis să aleagă cariere solo, astfel că trupa Andre ajunsese la final. 15 ani mai târziu, cele două au refăcut trupa, însă nu pentru mult timp. Invitată în podcastul „Lucruri simple” realizat de Horia Brenciu, Andreea Bălan a povestit cum a decis să reunească trupa Andre, la scurt timp după ce a suferit un stop cardiac.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi, când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat. Deci asta acum cinci ani, când s-a născut Clara. Și a doua zi, noi nu ne vorbeam de doi ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu voiam ceva, ea voia altceva. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei (n.r. – George Burcea) și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de doi ani, să refacem trupa Andre”, a povestit Andreea Bălan, potrivit unica.ro.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cine sunt patronii care primesc contracte de la primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu. Sponsori ai PSD, apropiați ai lui Sorin Oprescu și denunțătorul vicepreședintelui PNL Iulian Dumitrescu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„M-am ridicat de pe patul de spital și în două luni eu am refăcut trupa Andre”

Artista a dezvăluit că fostei sale colege i s-a părut stranie propunerea ei și a pus-o pe seama anesteziei și a stării de după comă. „Ei i s-a părut că sunt sigur sedată și e ceva. Ea a încercat să vină la spital, să fie alături de mine. Și m-am ridicat de pe patul de spital și în două luni eu am refăcut trupa Andre. Am refăcut toate piesele, le-am reînregistrat și în trei luni de zile noi eram deja lansate pe piață după 17 ani, cu super show Andre, pentru că toată infrastructura aia pe care eu am avut-o, cu Petrișor, cu band, cu tot, s-a pus pe Andre și am creat un show Andre de la zero, cu toate piesele. Am avut concerte pe un preț foarte mare până când la un moment dat am plecat în America Express”, a mărturisit Andreea Bălan.

După doar 5 ani, trupa Andre s-a destrămat din nou, însă de data aceasta definitiv. Fosta soție a lui George Burcea a dezvăluit că între ea și colega sa a avut loc o ceartă înainte de un festival, pentru că fiecare avea câte o altă idee.

Recomandări Care sunt județele care au scos la bătaie cele mai multe joburi în 2024 și care sunt salariile medii oferite de angajatori

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au participat împreună la America Express și au ieșit pe locul 2. Atunci, cele două au petrecut foarte mult timp împreună, iar de atunci au decis să încheie definitiv proiectul Andre.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun, pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea”, a precizat cântăreața.

„Acum suntem foarte bine, dar separat”

Relația celor două s-a răcit în ultima perioadă, astfel că cele două nu își mai vorbesc la fel de des ca înainte. „A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult, pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a mai spus Andreea Bălan.

Urmărește-ne pe Google News